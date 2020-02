Så lenge holder vinen seg etter at flaska er åpna

Åpner du ofte ei vinflaske uten å drikke den opp? Lurer du på hvor lenge den kan stå før den blir dårlig?

Kategorisjef i Vinmonopolet, Trond Erling Pettersen, gir deg svar på hvor lenge vinen er drikkbar og hvordan man på best mulig måte oppbevarer den etter at den er åpna.

Holder i ei uke

Ifølge Pettersen er det ikke så stor forskjell på rød-, hvit- og rosévin når det kommer til holdbarhet. Musserende kan imidlertid bli litt daff dersom den blir stående for lenge. Pettersen forklarer at det finnes egne korker for musserende – sånn at boblene holder seg lengre.

Når det kommer til rød-, hvit- og rosévin, forteller han at flaska fint kan stå en uke etter at den er åpnet – med kork i kjøleskapet.

– Vin er såpass stabil at det tar lang tid før den blir ødelagt. Dersom det kommer luft til kan man imidlertid merke at vinen ikke er like frisk og livlig, kanskje særlig i lukta, som da du først åpna den. Det er likevel ikke farlig å drikke. Det viktigste er at vinen holdes i kjøleskapet eller et annet kjølig sted – da forsinkes aldringsprosessen, forklarer Pettersen.

Når det kommer til vinkartonger, er de laget for lengre holdbarhet. Ifølge kategorisjefen er vinen fremdeles god i seks til åtte uker etter åpning. Også kartongene er det lurt å holde kaldt – enten i kjøleskapet, i en kjølig bod eller på et kaldt soverom.

Hint av eddik?

Ikke alle er utprega vinkjennere, så hvordan kan man da vite at vinen er dårlig? Pettersen sammenligner ei flaske vin med en nykjøpt kurv med jordbær.

– Står de på benken, kan de fort bli litt vasne og brune i kantene. De smaker fremdeles jordbær - men uten at det friske fruktpreget er der. Vinen smaker kjedeligere noen dager etter at den er åpna, men det er ikke skadelig å drikke vin som har stått i kjøleskapet i to uker. Det som skjer med vin når den står altfor lenge, er at den til slutt blir til eddik. Har vinen et hint av eddiklukt er det på tide å tømme den ut i vasken.

Holder dyre viner seg lengre enn de som er billigere etter åpning?

– Det er vanskelig å si noe generelt om det. Det varierer veldig fra vinstil til vinstil, hvor vinen er produsert, hvor kraftig den er og hvor lenge den har ligget på fat. Dyre viner som er gamle, vil kanskje tåle mindre enn yngre viner etter åpning.

Kan være korkfeil

Noen ganger kan vinen også være dårlig når man kjøper den. Det skyldes som regel en korkfeil, ifølge Pettersen. Da kan vinen lukte litt mugg- og jordaktig.

– Statistisk sett skjer dette med rundt tre prosent av all vin på flaske. Det er en lavere prosentandel enn det som blir returnert tilbake til polet – noe som betyr at mange ikke vet hvordan de skal kjenne igjen vin med korkfeil. Ofte tror forbruker bare at de ikke liker vinen, men det er enkelt og trygt å returnere vin på Vinmonopolet. Er du usikker på om vinen du har kjøpt er dårlig, vil de ansatte være behjelpelige, sier Pettersen, og minner om at det bør være vin igjen på flaska.