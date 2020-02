Netflix dropper gratis prøveperiode i Norge

Mange strømmetjenester på nett har lenge operert med en måneds gratis prøveperiode for nye brukere. Nå bryter imidlertid Netflix med tradisjonen. Det skriver tek.no.

Danske Flixfilm.dk melder at Netflix heller tilbyr rabattert første måneds abonnement for nye brukere i Sverige, Danmark og Norge. Måneden etter går prisen tilbake til normal pris.

Også i Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Belgia og Storbritannia er den gratis prøveordningen byttet ut med ny ordning, ifølge Flatpanels.dk

For sju år siden prøvde HBO Nordic seg med null prøvetid og 12 måneders bindingstid for nye kunder. Selskapet snudde imidlertid raskt, og innførte prøvetid samtidig som de droppet bindingstiden. Siden den tid har i praksis de fleste strømmeleverandører i Norge operert med enn eller annen form for prøvetid – i ulike varianter.