Eksplosjon av tilfeller i Trondheim: Slik unngår du skabb

Det siste året har antall pasienter med påvist skabb eksplodert, både på landsbasis og i Trondheim.

- Normalt behandler vi mellom ti og tolv pasienter for skabb i året. I 2019 behandlet vi i overkant av 150, sa Marit Saunes, avdelingssjef på hudavdelingen ved St. Olavs hospital til Adresseavisen.

En oversikt fra Folkehelseinstituttet viser at antall personer som har oppsøkt lege på grunn av hudinfeksjonen, har økt med om lag 2000 i 2012 til 6000 i 2018. Den største økningen er blant unge i alderen 15 til 29 år.

Hva er skabb?

Først og fremst er skabb en hudinfeksjon som klør. Den forårsakes av små dyr som kalles skabbmidd. Eggene som legges klekkes etter 3–4 døgn. 3–6 uker senere kommer en sterk kløe, og det kan ses skabbganger i huden.

Skabben forsvinner ikke av seg selv, men Apoteket selger to reseptfrie kremer som angriper og dreper midden.

Fakta: Kjennetegn for skabb: Apotek 1 informerer om disse symptomene: Huden klør. Første gang man får skabb kommer kløen først etter 3–6 uker. Har man hatt skabb tidligere kommer kløen etter bare noen dager. Kløen kan være intens, og forverres gjerne om natten og når kroppen er varmt.

Man får gjerne et småkulete utslett (nupper og blemmer) i huden, oftest først på hender, mellom fingre, på håndledd, albuer, midje og på utsiden av kjønnsorganet.

Små barn får utslett på hode, hals, håndflater og fotsåler.

Med godt lys og lupe kan man se skabbganger, som kan være fra 2-15mm lange. Skabbmidden er 0,3-0,5 mm lang og kan noen ganger ses som en mørk flekk i enden av gangen.

Det kan forekomme at man fremdeles opplever hudkløe i flere uker etter at behandlingen er gjennomført. Dette er normalt, og betyr ikke at behandlingen ikke fungerte som den skulle, skriver Apotek 1.

Likevel er det flere pasienter som opplever at skabben kommer tilbake. Derfor har det vært spekulasjoner blant forskere om at medisinen ikke fungerer.

Seniorforsker Arnulf Soleng forklarer til Aftenbladet at det for øyeblikket forskes på nye medisiner på leting etter et nytt middel som kan ta knekken på skabb. En periode har det vært vanskelig å få tak i medisinene. Men nå skal hyllene på apoteket være fylt opp igjen.

Triksene for å unngå krypet

1. Unngå nær fysisk kontakt

I motsetning til lus overføres skabb vanligvis ved lengre fysisk kontakt. Grunnen til det er at midden bruker lang tid på å komme seg fra kropp til kropp. Et «handshake» mellom to personer er derfor ikke smittsomt. En filmkveld i sofaen med en kompis er derimot av større smitterisiko.

2. Hold personlig elementer personlig

Først og fremst bor bare midden på mennesker, men den klarer også å overleve et par dager i sengetøy, klær og håndklær. Stavanger Universitetsykehus har funnet levende skabb på mobiltelefoner. Det er et tegn på at skabben overlever på egen hånd.

– Det alle har trodd til nå, er at skabbmidden trenger menneskelig hudkontakt for å overleve, og at de dør relativt fort om de ikke lenger har dette. Skabben vi har funnet på mobilene, var levende. Da kan det tyde på at skabben lever lenger uten hudkontakt enn vi før har trodd, sier professor og avdelingssjef ved SUS, Thomas Ternowitz, til Stavanger Aftenblad.

Det kan derfor være ekstra lurt å holde fingrene unna ting som ikke er dine fremover. Er du smittet, må du huske å desinfisere mobilen din godt, eventuelt vurdere å kjøpe et nytt deksel og lader.

3. Luft klær og desinfisere ting kjøpt på bruktmarked

Gjenbruk er svært i vinden om dagen, ikke glem at tingene du kjøper faktisk er brukt av andre før deg. Derfor vet du ikke hva som kan befinne seg på skattene du tar med deg hjem etter en vellykket tur på bruktbutikken. Det anbefales at plagget vaskes med bakteriedrepende vaskemiddel eller varmebehandles på 60 °C i minst 10 minutter. Alternativt kan du fryse den ned ved minst -18 °C i ett døgn. Ting og møbler burde også bli desinfisert nøye.

4. Fast seksuell partner

For å slippe unna skabben anbefales det å ikke ha seksuell omgang med smittede, det sier kanskje seg selv, men sjansen for å få skabb er langt mindre om du har en fast seksuell partner.

5. Stay away

Hold deg unna de du vet er smittet med midd for å unngå mulige angrep. I hvert fall frem til de har fått behandling og er kvitt midden. Men vær forsiktig med å være dømmende mot dem som er utsatt. I likhet med lus er skabb tabubelagt og det kan være en av grunnene til at det sprer seg.

– Det er langt lettere å bli kvitt skabb dersom vi hadde klart å tenke at det ikke er noe å være flau over. Hodelus har vi blitt flinkere til å snakke om. Det samme må skje med skabb, sier Arnulf Soleng i Folkehelseinstituttet til Stavanger Aftenblad.