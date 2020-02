Slik er nye Google Maps

Om du har oppdatert appen til nyeste versjon, vil du nå ha fått på plass et nytt ikon, nytt utseende og flere nye funksjoner. Førstkommende lørdag er det nemlig 15 år siden Google lanserte karttjenesten, og det skal feires, skriver Tek.no.

Men hva er nytt?

Etterlengtet funksjon på plass hos HBO Følger omsider etter andre strømmegiganter som Netflix og Amazon.

Nytt ikon og utseende

Ikonet der brukerne har sett et utsnitt av et kart, byttes nå til en kartnål i de fire fargene vi kjenner godt fra Google-universet. Appen får også et nytt design, der det er lagt til to ekstra faner.

Under «utforsk» finner du informasjon, anmeldelser og rangeringer av for eksempel restauranter eller landemerker. I fanen «reiserute» får du den velkjente kartfunksjonen med forslag om kjøreruter. Under «lagret» finner du informasjon om destinasjoner, restauranter og andre ting som du har lagret. «Bidra»-fanen lar deg dele din egen kunnskap om steder, og under «oppdatert» er det en form for informasjonsstrøm fra lokale eksperter som skal foreslå og anbefale steder. Det skriver dinside.no.

Netflix endrer trailerfunksjon Er du blant dem som irriterer deg over at Netflix automatisk kjører i gang forhåndssnutter fra filmer og TV-serier når du blar deg gjennom utvalget?

Nye funksjoner

Det er ikke bare designet som har fått seg en oppgradering. Google har også lagt til en rekke nye funksjoner, som å spe på med informasjon knyttet til kollektivtrafikk. I fjor lanserte de en funksjon som gir informasjon om hvor full en buss, tog eller trikk er.

Nå kommer enda flere funksjoner, som temperatur ombord, tilgjengelighet for reisende med særskilte behov, informasjon om sikkerhet ombord og eventuelt antallet vogner.