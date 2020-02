NorSIS spår mer avansert pornosvindel i 2020

I rapporten «Trusler og trender 2019-2020» ser NorSIS også for seg at 2020 vil bringe med seg en ny pornosvindel, en mer avansert versjon av fjorårets runde, der trolig hundretusener av nordmenn mottok epost med likelydende beskjed om at de var blitt filmet mens de så på nettporno, og at opptakene ville bli offentliggjort om de ikke betalte i kryptovaluta.

NorSIS skriver at pornosvindlene i 2019 ble gradvis forbedret. Den dårlige engelsken ble byttet ut med god norsk. Svindel-epostene ble mer truende og målrettet. Det ble truet med å offentliggjøre video av offeret som så på porno, med unge tenåringer. Situasjonen ble enda mer tabubelagt, svindel-eposten startet gjerne med «Jeg vet du er pedofil».

Linjene kokte

Et stort antall nordmenn fikk pornosvindeltrusselen og var i tvil om de skulle ta den på alvor, og i perioder kokte det ifølge NorSIS på linjene deres.

Etter pornosvindelen i 2018 gjennomførte NorSIS en undersøkelse der 15 prosent svarte at de hadde mottatt epost med trussel om at bildemateriale av at de så på porno ville offentliggjort om de ikke betalte, og av dem som har mottok slik henvendelse, svarte hele 16 prosent at de har betalte svindlerne. NorSIS antyder at så mange som titusener av nordmenn også i 2019 har betalt millioner av kroner for å unngå å bli «avslørt».

Bare lureri

For alt var en svindel også da. Det angivelige bildematerialet, som var vedlegg som ikke kunne åpnes, eksisterte ikke, og verifiseringen av at avsender visste noe om mottaker, var brukernavn og passord anskaffet gjennom større phishing-angrep, ikke gjennom hacking av personlig datamaskin.

I 2020 spår NorSIS nye svindlerforsøk av samme type, bare mer avanserte, truende og overbevisende.

Det finnes også en reell fare for ekte seksuell utpressing og datingsvindel, noe som også kan være ekstremt belastende.