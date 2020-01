Åtte ting som skjer i Trondheim denne helga

Det skjer mye morsomt og interessant i helga! Sjekk vår eventkalender trd.events for en større oversikt med spennende og forskjellige arrangementer!

Utdanning & Karriere

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Torsdag - fredag

Usikker på hva du skal gjøre? Torsdag og fredag er det duket for Utdanningsmessen Utdanning & Karriere, hvor du kan orientere deg om ulike utdanning- og karrieremuligheter. På messen er det mulig å snakke med representanter fra universitet, høgskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, bedrifter og andre organisasjoner.

Konsert: Kakkmaddafakka



Hvor: Samfundet

Når: Fredag klokka 21.30

Bergensgruppa Kakkmaddafakka kommer til Trondheim og Samfundet for å spille konsert på fredag.

- Selv om de lenge var en skjult hemmelighet for tabloide musikkjournalister, har Kakkmaddafakka fylt konsertlokaler over hele verden i drøye ti år, skriver Samfundet på Facebook-eventet.

Trondheim Calling

Hvor: Over hele byen

Når: Torsdag - lørdag

Trondheim Calling feirer 10 år i år, og det som startet som et generasjons-opprør i musikk-Trondheim har med årene utviklet seg til en av landets største showcase-festivaler. I helga kan du oppleve 100 konserter fordelt på 10 scener i byen!

Loppemarked

Hvor: Fritidshus i Kjøpmannsgata

Når: Lørdag 11.00

Fritidshus Trondheim og Aktiv Barnehjelp inviterer til Loppemarked i Kjøpmannsgata. De lover flotte lopper og god stemning!

Samfundsmøte: Israel-Palestina

Hvor: Samfundet

Når: Lørdag klokka 18.00

Studentersamfundet i Trondhjem inviterer til samfundsmøte om konflikten mellom Israel og Palestina. med seg for å diskutere konfliken har de Marte Heian-Engdal ved Senter for internasjonal konfliktløsning og Erling Rimehaug, tidligere redaktør i Vårt Land.

Treningskamp: Rosenborg - Blink

Hvor: Koteng Arena

Når: Lørdag klokka 14.00

Blink er nyopprykket til OBOS-ligaen, mens RBK har 26 seriemesterskap og tolv NM-titler. Lørdag møtes de til treningskamp på Koteng Arena på Lade.

«Kom deg ut»-dagen

Hvor: Rønningen

Når: Søndag klokka 12.00

Trondhjems Tuirstforening inviterer til «Kom deg ut»-dagen på Rønningen. Her kan du enten gå den tre kilometer lange veien fra Smistad eller bruke en av skiløypene i Bymarka for å komme deg fram. Det vil være aktiviteter som aking, tegnekonkurranse, hengekøyepark, natursti og snø- og skulpturkonkurranse.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Torsdag og fredag

Det er flere kinopremierer å se fram til den kommende helga. Torsdag er det premiere på Panga, mens Jawaani Jaaneman, Little Women, Parasitt og Spion i aksjon ruller over kinolerettet for første gang på fredag!