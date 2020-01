Wiktoria (17) er hotelldirektør på Scandic Solsiden denne uka

Denne uka skal reiselivsklassen ved Thora Storm videregående skole drifte Scandic Solsiden. Mandag formiddag var Wiktoria Ryz (17), Rolf Bye Rygh (17) og Julianna Dahl (17) allerede godt i gang.

– Det er veldig gøy og spennende å skulle drive et hotell helt på egen hånd. Mine arbeidsoppgaver er å passe på hvordan det går med hotellet og at alle medarbeiderne mine har det bra. I tillegg skal jeg støtte de andre lederne. Dette er helt nytt for meg, sier Wiktoria.

Godt forberedt

I høst hadde alle elevene fem ukers praksis ved Scandic Solsiden og er med andre ord godt forberedt på uka. Her fikk de opplæring og innsikt i hvordan det er å stå i resepsjonen, samt bidra i servering og rengjøring av rom.

I forkant av denne uka har de vært i jobbintervjuer – nettopp for at prosjektet skal bli så realistisk som mulig. Mellomledere, stuepiker og resepsjonister er ansatt. Wiktoria fikk til slutt rollen som hotelldirektør, mens Julianna er husøkonom og nestkommanderende og Rolf jobber i resepsjonen.

– Å være husøkonom er noe helt annet enn det jeg så for meg. Det er for eksempel mer matte enn jeg trodde. Jeg må til enhver tid regne ut hvor mange rom som er opptatt og hvor mye tøy som må bestilles. I tillegg gjør jeg noe arbeid på rommene selv, samt sørger for at resepsjonen er ren og at restauranten er vasket, forklarer Julianna.

Rolf på sin side har kontroll på resepsjonen.

– Det passer meg veldig bra. Jeg synes det er morsomt å snakke med alle gjestene og jeg elsker å prate med folk fra utlandet, forklarer han.

– Hjerte for yrkesfag

Ideen om samarbeidsprosjektet var det elevenes faglærer som hadde.

– Jeg synes lærebøkene er for gamle og har hatt en drøm om å ta over et hotell i mange år. Jeg har tenkt at det hadde vært spennende for elevene mine, og en unik mulighet for dem til å se alle sidene av hotellbransjen. Da måtte jeg finne en sprek nok direktør som sa ja til ideen min, sier Evelyn Olsen og ler.

Det fant hun også i Roger J. Rønning ved Scandic Solsiden.

– Jeg har et stort hjerte for yrkesfag, og for Scandic er det viktig med rekruttering til reiselivsnæringa. Ved hjelp av dette prosjektet får elevene muligheten til å se om dette er en bransje de ønsker å gå videre inn i. På den måten slipper de kanskje også å velge feil retning, sier Rønning, som også peker på at det alltid er godt med unge, friske øyne som kanskje ser ting på en ny måte.

– Evelyn spurte rett hotelldirektør. Han har alltid vært veldig positiv til praksiselever, forklarer distriktsdirektør i Scandic Midt-Norge, Line Vikrem-Rosmæl.

Rønning har jobbet målrettet for å realisere samarbeidsprosjektet.

– De ansatte har vært veldig støttende og hjelper til der det trengs gjennom hele uka, sier Rønning.

Store forventninger

Rolf, Wiktoria og Julianna kan alle tre se for seg å jobbe i hotellbransjen i framtiden. I vår skal de bestemme seg for om de skal søke lærlingplass eller om de skal gå påbygg.

– Jeg har ikke bestemt meg enda, men trives som hotelldirektør så langt. Jeg kunne absolutt tenke meg å jobbe i bransjen i framtiden. Det virker veldig interessant, sier Wiktoria.

Alle elevene har satt seg ei målsetting for den kommende uka.

– Mitt mål er å få en bedre oversikt over hvordan et hotell drives. Dette er et sosialt prosjekt hvor jeg også kan få nye forbindelser, mener Rolf.

– Jeg satser på ingen klager på rommene. Så langt har det gått bra, skyter Julianna inn med et smil.

Wiktoria på sin side håper at uka går som smurt.

– Å få denne erfaringen er veldig fint. Også håper jeg at ingenting tar fyr, sier hun og ler.