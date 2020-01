Fansen strømmet til popup-utstillingene til minne om Mac Miller

De fire utstillingene fant sted i Los Angeles, New York, Pittsburgh og Sydney, ifølge Billboard. Publikum som strømmet til, kunne både lytte til albumet «Circles», så vel som å se en multimedia-kunstutstilling, laget av fansen selv, samt kjøpe Mac Miller-effekter.

Søndag ble det klart at «Circles» ble stemt frem som ukens beste nye musikk, med flere stemmer enn Eminem, Halsey og BTS, skriver Billboard.

Inntektene både fra albumsalget og fra utstillingene går til The Mac Miller Fund , som ifølge hjemmesiden skal hjelpe unge musikere med ressurser som kan bidra til at de får utnyttet sitt fulle potensial, utforske sitt uttrykk og finne fellesskap.

Familien kunngjorde lanseringen bare en uke før albumslippet, og delte samtidig sangen «Good News» og en tilhørende musikkvideo. Platen er ment å være søsteralbumet til det Grammy-nominerte albumet «Swimming» fra 2018, skriver CNN.

«Swimming» ble produsert av Jon Brion, og han jobbet med «Circles» fram til Miller døde av en overdose fentanyl i september 2018.

Familien fortalte i en post på Instagram at Miller var godt i gang med det nye albumet da han døde. I uttalelsen heter det at to ulike stiler utfyller hverandre med de to albumene «Swimming» og «Circles», og at konseptet var «Swimming in Circles».

Mac Miller døde i 2018 døde av en overdose fentanyl i California i USA. Tre menn ble tiltalt i forbindelse med dødsfallet til rapperen.