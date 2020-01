Lise (21) sitt innlegg om nedlatende holdninger tar av på Facebook: - Jeg er helt overveldet

Til tross for at hun stortrives på Kiwi, får Lise titt og ofte spørsmål om jobbsituasjonen sin. Mandag delte hun et Facebook-innlegg som torsdag morgen har fått over 3600 likerklikk og rett i underkant av 250 kommentarer. Innlegget er delt over 350 ganger.

– Jeg er helt overveldet. Jeg hadde ikke trodd at det skulle slå såpass godt an, men jeg traff vel en nerve hos flere. Mange kjenner seg nok kanskje igjen i det jeg skriver, sier 21-åringen, og legger til at hun kun har fått positiv respons på innlegget.

Debattinnlegget er publisert hos Adresseavisen, VG og TV 2. Det var Fosna-Folket som først omtalte saken.

Har fått nok

I innlegget skriver Lise at hun titt og ofte får spørsmål som «Ka e plana di til høsten da, Lise?», «Du e da for smart te å jobb i butikk du, Lise … Du har itj tenkt å bruk kunnskapen og potensialet ditt på å skaff dæ ei rættlig utdanning da?» og «Du må no ha stør ambisjona enn å sitt i kassen på Kiwi?».

– Mange tror at min nåværende jobb er noe midlertidig, og noe jeg kun gjør mens jeg finner ut av hva jeg vil bli. Men jeg har funnet ut at det er i butikk jeg vil jobbe. Jeg er lei av spørsmålene og bestemte meg derfor for å skrive innlegget, sier hun, og legger til at også foreldrene og besteforeldrene hennes har fått spørsmålene flere ganger.

Etter å ha fullført videregående, begynte hun å jobbe på Kiwi på hjemplassen. Her har Lise jobbet de to siste årene.

– Jeg synes det er artig å jobbe i butikk. Her møter jeg nye mennesker hver dag og får kjenne på det høye arbeidstempoet som oppstår i en dagligvarebutikk. Det er ikke et eneste kjedelig øyeblikk på Kiwi, sier 21-åringen.

Nedlatende blikk

Videre skriver 21-åringen om det hun har hørt gjennom hele skolegangen: «Pass på så du itj ende opp i kassen på Rema 1000». Hun tror mange har en forventning om at hun skal studere fordi hun alltid har vært skoleflink.

– Jeg synes det er veldig synd at mange har slike holdninger til butikkyrket. Det er en krevende og varierende jobb, men mange skjønner ikke at det er så mye mer enn bare det å sitte i kassa, forklarer Lise.

I tillegg til kommentarer og spørsmål som nevnt tidligere, opplever hun nedlatende blikk fra flere.

– De aller fleste er heldigvis greie, men jeg får ofte følelsen av at noen tror at vi som jobber i butikk er mindre verdt enn andre, sier hun.

Lises store drøm er å bli butikksjef en dag. Kiwi-butikken hun i dag jobber på, er det tanta til Lise, Torunn Frønes, som driver.

– Jeg ser veldig opp til henne. Hun har en enorm lidenskap for jobben sin og står alltid på. Jeg håper og tror at hun har overført noe av det til meg.

Vil endre holdningene

Flere skriver i kommentarfeltet at Lise er et forbilde og at det viktigste er at man trives på jobb. Det er innleggsforfatteren selv enig i.

– Mange skriver at jeg er tøff som står fram og at det er kult at jeg prøver å endre holdningene der ute. Det var også meningen med innlegget, forklarer hun, og legger til;

– Jeg må få velge selv hva jeg vil holde på med. Det synes jeg ikke andre skal legge seg borti. Mange er enige med meg, sier Lise, som også skriver i debattinnlegget at vi er avhengig av alle yrkesklasser, og at alle jobber er like viktige for at samfunnet skal gå rundt.