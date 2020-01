Yogasenter i sentrum har flyttet inn i nye lokaler

I 2005 tok Anne Devismes sitt første yogakurs, og i 2010, etter å ha flyttet til Norge, ble hun instruktør.

– I begynnelsen tok det meg rundt fire til fem måneder før jeg følte meg annerledes. Planen var aldri å bli yogatrener, men jeg tok kurset fordi jeg ville lære mer, sier Devismes, som opprinnelig er fra Frankrike.

Åpnet for seg selv

Siden 2010 har hun imidlertid vært yogainstruktør – selv om det aldri var planen. I 2012 tok hun steget sammen med noen venner og åpnet opp et eget yogasenter i Trondheim, som noen år senere ble lagt ned.

– Etter det ville jeg fremdeles drive eget yogasenter, og da ble Terra Yoga til, forklarer Devismes.

I 2016 åpnet hun opp i lokaler på Lilleby, hvor hun de tre siste årene har drevet Terra Yoga. Kontrakten gikk imidlertid ut i 2019, og Devismes måtte derfor se seg om etter nye lokaler. I desember flyttet Terra Yoga inn i Innherredsveien.

– Det er faktisk litt morsomt. Da vi skulle se på lokaler i 2012 var dette et av dem vi så på. Det har vel kanskje vært meningen hele tiden at jeg skulle ende opp her, sier hun og smiler.

Åpner i helga

Like før jul ble lokalet i Innherredsveien renovert, og lørdag førstkommende helg er det offisiell nyåpning av Terra Yoga.

Det finnes fra før av flere yogasentre i Trondheim, deriblant Zenit Yoga, Yoga Trondheim, Yogaens Hus og Trondheim Yogaskole. I tillegg er det flere instruktører som underviser på egen hånd, ifølge Devismes. Hun mener at det er plass til alle.

– Til syvende og sist må man jo betale regninger, men jeg ser ikke på de andre som driver med yoga som konkurrenter. Innenfor yoga finnes det noe for alle, og dersom man ikke er tilhenger av en stil eller en trener, betyr ikke det at man ikke liker yoga. Da burde man heller prøve ut noe nytt og noen andre, mener Devismes og smiler.

– Jo mer differanse vi kan tilby, desto større er sjansen for at alle finner noe de liker, legger hun til.

Mer enn trening

Med seg på laget har Devismes seks instruktører. De tilbyr til sammen 15 yogaklasser i uka – alle i forskjellige stiler og med forskjellig vanskelighetsgrad.

Hun er opptatt av at yoga er så mye mer enn trening.

– Praktiseringen av yoga handler ikke om fysisk fitness. Det er noe vi bruker som et verktøy for å være mer til stede og mer bevisst. Blir man i bedre fysisk form, er det en bonus, mener Devismes.