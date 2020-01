Melina, Simen og Filip fra Trondheim skal lage «en middag på slottet»

- Det er veldig morsomt at vi har kommet så langt. Det har vært et høyt nivå i år, med mange påmeldte deltakere og lag, sier Melina, som sammen med Simen og Filip deltar i finalen i Tine MatCup i Stavanger 10. januar.

I likhet med fem andre lag, har Team Trønderrampen kvalifisert seg til konkurransen gjennom en innsendelsesoppgave, og etter en rekke semifinaler fra nord til sør i landet, møtes vinnerlagene i finalen.

«En middag på slottet»

Melina, Simen og Filip er elever ved restaurant- og matfag på Strinda videregående skole. Førstnevnte forteller at de i disse dager trener hardt foran finalen.

- Før jul trente vi på å endre smaker og elementer, mens etter jul har vi trent på tid slik at vi skal klare å gjøre alt så raskt som overhode mulig, forklarer hun.

Etter tre timer skal første rett serveres, mens hovedretten skal stå på bordet etter tre og en halv. Etter fire timer skal desserten serveres, forklarer Melina. Årets tema for konkurransen er «En middag på slottet» og Team Trønderrampen skal blant annet lage lammemørbrad.

De har store forventninger foran finalen i slutten av uka.

- Vi har selvfølgelig veldig lyst til å vinne. Strinda har gjort det veldig bra tidligere år, så det er ganske mye press på oss. Samtidig vil vi ha det morsomt og tror det blir ei god erfaring å ta med seg videre, mener Melina.

Mange muligheter

Tine Matcup er en landsomfattende konkurranse for kokk- og servitørelever på VG2 og arrangeres av Tine og Norges Kokkelandslag. Geir-Rune Larsen er avdelingsleder for restaurant- og matfag ved Strinda videregående skole.

- Vi har gode tradisjoner for Tine Matcup, og er den skolen som har vært i finalen flest ganger, forklarer Larsen.

Ifølge han er Tine Matcup på mange måter som et norgesmesterskap for skoleelever. I tillegg til å få delta i konkurranser som dette, får yrkesfagelevene også reise mye rundt for å lære.

- Det er dessverre slik at vi har for få søkere, i tillegg til for få lærlinger i den fantastiske restaurantbyen Trondheim har blitt. Vi har lærlingeplasser og jobber til de ungdommene som ønsker det, forklarer Larsen, og peker på at at det er mange muligheter for de som velger restaurant- og matfag.

Han har troa på de som nå skal til Stavanger for å forsvare skolens ære.

- I år er det rekorddeltakelse med tanke på påmeldinger. Det er selvfølgelig mye som kan forandre seg underveis i konkurransen, men jeg har vært med på Tine Matcup i mange år, og tror det kan nå helt inn til seier.