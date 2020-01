Wibeke driver butikk i Midtbyen: - Jeg har nok ikke dollar i panna hele tida

I 2013 tok hun over Marimekko-butikken i Dronningens gate, som ble startet på 70-tallet. Like etter ble butikken flyttet og gjenåpnet i Olav Tryggvasons gate.

I begynnelsen hadde driverne kun et lite areal i første etasje å boltre seg på. De siste årene er butikken imidlertid utvidet hele tre ganger.

- Jeg har alltid drømt om å få drive en møbelbutikk. Da vi fikk det til for halvannet år siden, ble jeg veldig glad. Å få gjøre dette i såpass voksen alder gjør meg veldig takknemlig. Jeg er jo faktisk 63 år, sier Wibeke og ler.

Inspirasjon fra Finland

I dag eier hun butikken alene. I 2018 fikk butikken også nytt navn, og heter i dag Alvar&Maija. Wibeke forteller at hun henter mye inspirasjon fra Finland. Det har hun også gjort når det kommer til butikknavnet.

- Alvar Alto var en stor, finsk arkitekt som vi gjerne ville vise fram. Maija Isola designet bak Marimekko, og står bak mange flotte mønstre for dem, forklarer hun.

I dag er Alvar&Maija en kles-, interiør-, og møbelbutikk.

- Vi bruker mye tid og penger på å reise rundt og velge varer til butikken vår. For oss er det viktig at vi kan fortelle kundene våre historiene bak produktene og om designerne som har laget dem. Vi liker å gi kundene en innsikt i produksjon, håndverk, kvalitet og design.

Økte kostnader

Regnskapstallene fra Proff viser at Marimekko (Unikko AS) omsatte for i overkant av 6,6 millioner kroner i 2018. Resultatet etter skatt viser et underskudd på 238 000 kroner.

- Etter at vi gjenåpnet butikken har vi økt omsetningen, men det samme har kostnader og husleie. Det er veldig høye husleier i Trondheim, og vi greier ikke å få det til å gå helt rundt. Men vi jobber med å snu negative tall til positive. Vi får utrolig masse positiv respons fra kundene våre og er veldig takknemlige for det, sier Wibeke.

Hun reiser ofte til Finland for å hente varer, og peker på at det koster mer enn å sitte hjemme og klikke inn varer gjennom internett.

- Det koster å skaffe varer til en slik butikk. Det at vi imidlertid har seks ansatte på lønningslista som betaler skatt er veldig tilfredsstillende.

Utdannet møbelsnekker



I butikken har de blant annet produkter fra designere som Ritva Falla, Marimekko Henrik Vibskov, Mutoo og Artek. Mange av produktene er Alvar&Maija alene om i Trondheim, ifølge Wibeke.

Hun er selv kunsthåndverker og møbelsnekker, og har blant annet startet atelier i Ilsvika, samt vært styreleder for Trøndelag senter for samtidskunst og utsmykkingskonsulent i Trondheim kommune.

- Jeg har nok ikke dollar i panna hele tida og tenker nok annerledes på grunn av bakgrunnen min. Kanskje skulle jeg ha hatt det, men jeg er opptatt av kvalitet, håndverkskompetanse og at vi må ta vare på tradisjoner.