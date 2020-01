Syv ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Åpen hundetrening

Hvor: Hundesenteret

Når: Fredag klokka 19.00

Ta med deg din firbeinte bestevenn til Tiller denne fredagen? Hundesenteret inviterer nemlig til en trivelig treningsøkt med andre hundeinteresserte og flinke instruktører.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne fredagen er det premiere på filmene 21 Bridges med Chadwick Boseman i hovedrollen og Sønner av Danmark med blant andre Imad Abul-Foul og Ari Alexander i rollene. Snurr film!

Elitebasket: Nidaros Jets vs. Ammerud Basket

Hvor: Husebyhallen

Når: Lørdag klokka 15.00

Nidaros Jets sparker i gang det nye året med hjemmekamp mot Ammerud Basket fra Oslo. Jets har allerede tapt mot Ammerud to ganger denne sesongen, og er klare for revansje.

Supporterkampen 2020

Hvor: Leangen Ishall

Når: Søndag klokka 16.00

Nidaros inviterer Ringerike Panthers til Trondheim for supporterkamp. Hockeylaget skriver på eventet at målet med supporterkampen er å fylle Leangen Ishall med publikum. Nidaros har to jevne kamper mot Ringerike bak seg - hvor begge oppgjørene måtte avgjøres på straffeslag. De to lagene tok til slutt hver sin seier, så alt ligger til rette for en forrykende kamp denne søndagen.

Gå gjennom isen

Hvor: Haukvannet

Når: Søndag klokka 12.00

Har du noen gang lurt på hvordan kroppen din reagerer på å gå gjennom isen? Søndag arrangerer TJFF Fiskeutvalget og TOFA sikkerhets dag på Haukvannet - hvor du kan få prøve på nettopp dette under kontrollerte forhold.

Bollywood Dance Practice

Hvor: Eberg skole

Når: Søndag klokka 13.00

Indian Family i Trondheim inviterer til dansetrening med Bollywood som tema.

Konsert med Trondheim Klarinettensemble

Hvor: Olavskvartalet

Når: Søndag 17.00

Trondheim Klarinettensemble holder gratiskonsert i Kammersalen førstkommende søndag.