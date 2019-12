2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i desember

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i desember.

En av fire unge studenter i Trondheim sier at de ofte er ensomme eller savner noen å være med. Vi har møtt fire unge som alle kjenner eller har kjent på følelsen. Isak Nordhus er en av dem.

Når gjengen er hjemme i Trondheim igjen, er alle klare for å slenge seg i taklampa, forklarer Carina Dahl.





Lei av å stå og skrubbe dusjveggene til du får krampe i armene? Her er redningen - og den er billig!

Av og til pleier kollektivet John-Ivar Andersen bor i å ha fellesmiddager. Utover det har han ingen å være sammen med i Trondheim.

Armhevinger er en god test på i hvor god fysisk form du er. Hvor mange armhevinger klarer du?

Kristian Elvedal etablerte nettbutikk for syv år siden. Siden den gang har handlemønsteret hos folk forandret seg, ifølge 40-åringen.

Speedfriending, vennegrupper på Facebook, Jodel-vors og studier. Kim Alexander Hjelmeseth har prøvd «alt» for å få seg venner i Trondheim etter at han flyttet hit.





Juleferie inkluderer for de aller fleste en fest (eller tre, fire, fem...?). Da kan det være kjekt å vite når du kan kjøpe drikkevarer i jula.





- Det beste med jula er å videreføre tradisjoner fra min oppvekst over til mitt barn, Storm, sier Rachel Nordtømme.

Der fikk 24-åringen høre at hun hadde ME. Nå bruker jærbuen Snapchat for å fortelle andre hvordan det er å leve med sykdommen.