Sukker på Bakklandet: - Vi har jo en navnesøster. Det har vært en del misforståelser

I 2015 ble foreningen Sukker stiftet i Trondheim av en gruppe lokale designere og håndverkere. I juni samme år ble butikken på Bakklandet åpnet.

- De ville lage et kreativt fellesskap og ha en butikk hvor du kunne selge varene sine. Siden 2005 har noen av designerne sluttet, mens andre har kommet inn. I dag er vi 14 medlemmer, sier styreleder i Sukker, Siw Berg.

Inspirerer hverandre

Selv er hun smykkedesigner, mens Tina Bugge Pedersen lager origami og Lise Blomseth designer barneklær. Alle tre har andre jobber ved siden av.

Berg ble medlem i Sukker i 2008, mens Bugge Pedersen og Blomseth kom inn i foreningen for fire og tre år siden. De er alle enige om at det å være en del av Sukker er noe helt annet enn det å være designer på egen hånd.

- Jeg hadde aldri drevet på i samme skala dersom jeg ikke var med. Bare det å være i ei forening gir masse driv, sier Blomseth.

- Det er så mange flinke folk her, og alle pusher hverandre. Jeg blir nesten høy av å være med i Sukker, legger Bugge Pedersen til og ler.

Berg forklarer at alle designerne er veldig ulike, og at det dermed er fint å kunne lære av hverandre. I butikken på Bakklandet selger designerne blant annet klær, smykker, vesker, keramikk, malerier, grafikk, interiørdetaljer og treprodukter.

Kortreist og håndlaget

Medlemmene i designkollektivet bytter på å stå i butikken slik at kundene kan få møte dem som står bak produktene.

- Det tror jeg kundene setter pris på. På den måten får de høre om historien bak produktet, og får dermed et annet forhold til det, sier Bugge Pedersen.

Ifølge designerne består kundemassen av både utenlandske og norske turister, men også trondhjemmere som er i hjembyen på besøk.

- Mange av dem er stamkunder, noe vi synes er veldig hyggelig. Vi ser at stadig flere er på jakt etter det som er unikt og ikke finnes i kjedebutikkene. Det er også mer fokus på at produktene skal være håndlaget. Turistene på sin side er på utkikk etter noe som er norsk, og aller helst laget i Trondheim. Det er morsomt å vite at produktene våre drar ut i verden, sier Berg og smiler.

Et av kriteriene for å få være en del av Sukker, er at designerne er basert i Trondheim. Produktene er derfor også laget her. En liten del av inntektene går til å drifte butikken - resten beholder designere selv.

Får datinghenvendelser

Navnet Sukker ble ifølge designerne til fordi foreningen kunne by på raffinert design. Navnet har imidlertid bydd på en del misforståelser oppigjennom årene.

- Vi har jo en navnesøster som heter sukker.no. Ifølge seg selv er de størst på seriøs dating i Norge. Det har bydd på en del misforståelser, sier Berg og ler.

- Vi har både Facebook- og Instagramkonto, og det hender seg at vi får noen meldinger der. Det er henvendelser om alt fra kundeservice til at brukerne ikke får noe svar på profilene sine. Vi tar det bare med et smil og sender dem videre, sier Blomseth og ler.