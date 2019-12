2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i mai

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i mai. Egentlig er det avstemmingen på årets skolesang for russen som ligger på topp, men siden denne naturlig nok er stengt følger vi opp med de neste ti på lista. Husker du noen av dem?

I mai skrev Trd.by om det nyeste tilskuddet i restaurantsfæren akkurat da - Jimi's Diner, som vender ut fra Byhaven mot Nordre gate.

Det var omtrent dinerfeber i mai, for det var ikke bare Jimi's som åpnet denne måneden. Det gjorde også Brooklyn Diner & Sportsbar på Solsiden!

Da hotelldirektør Roger J. Rønning så leserinnlegget til Astrid (19) på Trd.by, bestemte han seg for å ta henne på ordet. Derfor ble det russefest i fire dager i Trondheim.

Etter 12 år måtte klesbutikken Lounge se seg nødt til å stenge dørene i mars i år. I mai ble det kjent at et norsk klesmerke, Riccovero, skulle ta over lokalene i Olav Tryggvasons gate.

Etter å ha drevet med «pop-up»-butikker i tre år, etablerte Kirkens Bymisjon en fast butikk i Fjordgata.

Nicholas Lund ble alvorlig syk da han var tre år gammel, og mistet store deler av hørselen. I mai endret hverdagen hans seg drastisk - mye takket være en Facebook-melding.

Da Karoline ble gravid, ble hun alvorlig syk og fikk en komplikasjon hun aldri hadde hørt om. Det ønsker hun at andre skal få slippe. Vi møtte både Karoline og lille Ine i mai for å fortelle deres historie.

Det mener IT-profet Per Thorsheim. Selv dekker han til web-kameraet sitt, men samtidig betrygger han at det er svært liten sannsynlighet for å bli overvåket.

Som eneste finalist fra Trøndelag, ønsket Nina Silsith Bye (24) fra Levanger å vinne både vinne Miss Norway og Miss Universe.

Er du en av dem som lar laderne bli værende i stikkontakten etter bruk, eller drar du dem pliktoppfyllende ut samme øyeblikk som telefonen er fulladet?