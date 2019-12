2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i august

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i august. Husker du noen av dem?

- Kanskje er det mange gifte som rister på hodet og tenker at jeg er ung, naiv og «bare har vært gift i fire år», skrev Mathilde Skarsem Thrana i et debattinnlegg hos oss i august.

Sandra Kjøsnes Jokic fra Trondheim hadde nesten 127 000 følgere på Instagram. I august ble hun hacket, og presset til å betale penger.

Kvelden etter vi skrev artikkelen fikk Sandra, med hjelp fra Instagram, tilbake profilen sin.

Kamilla Moen og Jørgen Fenstad Kottum kapret to av åtte prestisjefylte plasser ved bachelorlinja for samtidsdans på Khio (Kunsthøgskolen i Oslo).

For Eline Darki var ungdomstida en forvirrende og følsom tid. Hun innså at hun likte jenter, uten at hennes daværende guttekjæreste visste noe.

- Ja, hva skal du egentlig til høsten? Frem til nå har jeg alltid visst hva jeg skal svare, skrev innleggsforfatter Mathilde Skarsem Thrana, i et debattinnlegg som også fenget mange lesere i august.

Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? I august snakket vi med Arne Kristian Birkelund Bævre i Speilsalen på Britannia!

- Vi ble filma døgnet rundt, og det var kamerafolk overalt hvor vi gikk, fortalte Oline Tiller.

Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. I august tok vi en prat med Kine Hårstad!

Hkeem, Lil Halima, Matoma, Myra, Kjartan Lauritzen, Ash og Karpe - og 14 000 festglade trøndere. Vi fulgte første dag av Festningen-festivalen tett, og leverte et stort bildegalleri fra både konsertene og folkelivet!

Her har du ei lita liste over det du kan spise for å holde lenger på metthetsfølelsen.