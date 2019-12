2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i mars

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i mars. Husker du noen av dem?

I serien vår #mystory snakket vi med Katrine Albarocco, som i skrivende stund har nesten 22 000 følgere.

- For meg er Trondheim skikkelig bittersøtt, faktisk. Jeg følte aldri jeg passet helt inn, så det må vel være det som er det verste. At det er så lite folk, at det ikke gir alle sammen rom for å passe inn og at det derfor blir vanskelig å finne seg selv, sa hun til Trd.by i mars.

Mathilde Arctander har en svært sjelden hudsykdom som gjør at hun ser litt annerledes ut. Det har til tider vært vanskelig å akseptere.

Ei anna dame med mange følgere på Instagram, er Alexandra Marie Kunzmann fra Trondheim. Nå har hun nesten 38 000 følgere, og da blant annet dette om bakdelen ved å være et kjent fjes på sosiale medier:

- Det verste er all sjalusi og uhyggelige kommentarer fra folk som ikke kjenner meg, men også private meldinger fra menn som går langt over streken.

Hva forventer gutta av jentene når de er på datern? Og hva i alle dager er greia med å ikke dukke opp, når du har avtalt en date? Denne episoden av podkasten Singelkrisa fenget både lesere og lyttere - kanskje du burde ta et gjenhør?

I januar utvidet DP Models med et søsterselskap, VLVT Models: - Trondheim er blitt mer fasjonabel, og da må vi henge med.

Nok en Singelkrisa-episode på topp ti! I denne episoden diskuterer Marie og gjesten Ane (24) hva de forventer av menn - enten når man er i et forhold, men aller mest hva man forventer midt oppe i en datingprosess.

Skal han sende melding dagen derpå? Skal han spandere, eller skal skal han være pågående og vise interesse med hele sitt hjerte?

Hvordan føles det å være så utmattet og energiløs at du ikke takler hverdagen, men ingen tror deg? Det kjenner Ina Møller (23) på daglig.

For fire år siden flyttet Antonio og Milan inn i et kollektiv i andre etasje i Søndre gate. Nå har de egen pizzarestaurant i underetasjen.

- Jeg hadde 15 000 kroner i startkapital fra konfirmasjon og bursdager gjennom årene. Så fikk jeg hjelp av en kompis med å sette opp nettsiden. Jeg skulle gjerne ha lånt penger fra banken, men det er naturligvis vanskelig som 18-åring uten inntekt eller sikkerhet å vise til, fortalte han til Trd.by i mars.

Seks ungdommer fra entreprenørskapslinja på Thora Storm startet sin egen bedrift for å få koble inaktive eldre med unge jobbsøkende!