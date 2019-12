2019 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i april

2019 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i april. Husker du noen av dem?

I april var det like før årets russetid skulle brake løs, og kort tid innen den store feiringa ble det klart at aktøren som har vært ansvarlig for russefeiringa i Trondheim avlyste alt av arrangementer. Til russens store fortvilelse!

En annen aktør måtte også gi tapt i april. Da ble det kunngjort at årets Bakkefestival på Møllenberg ble den siste.





Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? I april snakket vi med June Christin Olsen, som jobber som vekter her i Trondheim.

Det var ikke bare Per Sandberg som skulle være med i årets sesong av Charterfeber. Det skulle også en guttegjeng fra Rissa - som vi tok en prat med.

Sammen har paret kontoen Vibecouple på Instagram, og i april skulle de starte opp en videoblogg om å være foreldre for første gang:

- Vi vil vise at livet ikke stopper opp om man blir gravid, eller når man får barn, fortalte Emma.

Er det greit å hevne seg ved å gjøre andre sjalu med vilje? Og er det normalt å ønske hevn om du blir såra? I april la Marie egne planer om hevn (mohaha).

Noen vet virkelig hvordan ting skal feires, og det gjorde denne kompisgjengen da de skulle feire 13 år med skolegang.

I april skrev Fredrik Trøan Johansen et leserinnlegg som han sendte til oss, der han kom med en bønn til Trondheims befolkning:

- Vær rause i trafikken og følg reglene!

Deler du bilde av boardingkortet på sosiale medier?

Er du en skikkelig trondheimspatriot med stålkontroll på byen? Ta vår test da vel!