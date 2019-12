Studenter i Trondheim gjør «Snusbrothers»-appen fra Hvite gutter virkelig

I Dplay-serien Hvite gutter møter vi Mathias, Leo, Jens og Herman og følger deres liv i kollektivet på vestkanten i Oslo. Allerede i første sesong introduserer Herman appideen «Snusbrothers» - som har som mål å danne et fellesskap blant snusere.

Tanken bak er at dersom man er blakk, skal man kunne «bomme» en snus av en annen snuser via appen.

- Morsomt konsept

Nå har NTNU-studentene Morten Stulen, Jonathan Linnestad og Finn Julius Stephansen-Smith utviklet den fiktive appen og gjort den virkelig.

- Vi så på serien i kollektivet og syntes det var et utrolig morsomt konsept. På spøk lurte vi på om vi skulle lage appen, siden vi alle studerer noe datarelatert. En ting førte til en annen, og nå er appen live, sier Stulen.

De studerer datateknologi og kommunikasjonsteknologi, og forteller at apputviklingen har vært et morsomt prosjekt ved siden av studiene.

- Vi må jo innrømme at grunnideen ikke er vår egen, og målet har aldri vært å gjøre det til noe mer enn en morsom greie. Hvis appen får et par brukere og klarer å danne et lite broderskap, hadde det vært utrolig gøy, sier Stephansen-Smith.

Stulen forteller videre at de så langt kun har fått positive tilbakemeldinger på appen som de la ut for ei uke siden - spesielt fra dem som har sett Hvite gutter.

- Det er gøy å lage noe som det virker som om folk faktisk har lyst på, sier han.

Ikke i Appstore

Designet på appen er hjemmesnekret, men studentene har også fått god hjelp fra datautvikler Magnus Oulie. Logoen er inspirert av det man ser i Hvite gutter - med en egen vri.

Appen er ute på Google Play, men Stulen, Linnestad og Stephansen-Smith har slitt med å få den publisert hos Apple. Dette fordi produkter som promoterer tobakk, ikke er lov på Apples plattform.

- Vi har lyst til å skifte tankegang slik at vi også kan få appen på iOS. I stedet for bomming av snus, kan «Snusbrothers» være for dem som vil ha noen å snakke med og møtes for å hjelpe hverandre, sier Stulen, og legger til at Android-appen beholder de likevel.

- Så dum at det kan gå

Torjus Tveiten, som spiller karakteren Herman i Hvite gutter, sier til Kampanje at han regelmessig mottar meldinger fra folk som mener at han bør lage appen.

- Jeg er spent på hvordan de har gjort det. Det er potensielt en ide som er så dum at det kan gå, men da først og fremst for gøy, sier han.

Mediesjef i Discovery, Hanne McBride sier til Kampanje at TVNorge ikke tar ansvar eller kommer til å kreve eventuelle inntekter fra appen.

- Først og fremst er dette bare veldig morsomt at en ide oppstått i et fiktivt univers kan trigge skaperlysten hos norske studenter, mener hun.