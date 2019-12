Russepresident Albert (18): - Viktig at ingen går rundt med en klump i magen

Nå er det bare fem måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Albert står i front for russen ved Byåsen videregående skole. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

Linje: Studiespesialisering

Spiser helst: Andebryst

Drikker helst: Preworkout

Ser helst på: Tiktok

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Lord Audun, Trygve Vedum og Trøkkfar (Stian Haug)

Aldri sett: Uten linser

Guilty pleasure: The Vampire Diaries

Geir Arne skal bruke 2,7 millioner på russefeiringa Maibilletten hadde monopol på trøndersk russetid i over ti år, men i år ble alle arrangement avlyst. Nå tar nye arrangører over russefeiringa i Trondheim.

Hvorfor ville du være russepresident?

- Har alltid vært en ledertype. Liker å ta ansvar! Tar seg vel ikke dårlig ut på CV'en heller.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Besluttsom, sta og inkluderende.

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Gleder meg til å skape minner med fine folk! Gruer meg til å møte på skolen klein.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- Forventer en fin og minneverdig avslutning på 12- og 13-års skolegang.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Har dugnader for å dekke kostnader, ellers tar jeg det som det kommer.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- Viktig for meg at alle føler seg inkludert, og at ingen går rundt med en klump i magen gjennom skoleåret.

Hva skjer før russetida?

- Intensivt skolearbeid. Tar meg en tur innom Clübben, om jeg har tid.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Det er stort. Mye ansvar, men også mye i gjengjeld.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Ingen kommentar.

Årets russepresidenter: Russepresident Hanne (18): - Skremmende å tenke på at man har et ansvar for så mange Hanne Regine Søyseth er russepresident ved Trondheim Katedralskole. Hun ville bli russepresident for å gjøre russetida bedre for medelevene sine.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Førstegangstjeneste. Deretter skal jeg utdanne med til å bli pilot ved UiT.