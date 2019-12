Cinta (18) har demonstrert mot klimaendringene hver fredag i snart 40 uker

– Jeg ønsker økt oppmerksomhet rundt klimasaken. Dette er en passiv måte å demonstrere på, men vi ønsker å bevisstgjøre folk, sier Hondsmerk, som engasjerer seg for klimaskaen på flere arenaer.

Hun er blant annet medlem i Grønn Ungdom i Sandnes, sitter i Sandnes unge bystyre, og er aktiv i flere organisasjoner: World Saving Hustle, Greenpeace og Extinction Rebellion er bare noen av dem.

Klimaangst

I fjor vår sto klima og miljø på timeplanen. På sensommeren satte den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg seg utenfor Riksdagen i skolestreik. Den høsten begynte Hondsmerk å engasjere seg i klimasaken.

– Jeg var inspirert av Thunberg og leste meg opp på miljøproblemene vi står overfor i dag. Det resulterte i at jeg fikk klimaangst.

Hondsmerk ventet på at miljøbølgen Thunberg hadde startet i nabolandet skulle spre seg til Norge og Stavanger. Det skjedde derimot ikke.

– Da bestemte jeg meg for å lage eget skilt å gå ut i gatene selv. Noen gode venner ble med meg, slik at jeg slapp å stå alene.

De voksne

Det var den spede begynnelsen. Utover våren 2019 vokste klimaengasjementet blant de unge. Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør demonstrerte hundrevis av ungdommer for å redde kloden. Også internasjonalt streiket skolelever.

I august kom også de voksne på banen for å brøle for klimaet. Her i Trondheim var det hundrevis som brølte for klimaet på Brattøra.

Etter skoletid

Nå demonstrerer Hondsmerk etter skolen. Bakgrunnen er at hun mener ungdommen bør vise at de er villig til å demonstrere utenfor skoletid også. Hun står derimot sjelden alene.

– Vi har blitt en fast gruppe på rundt ti stykker. Noen ganger er vi flere. Det har også skjedd at forbigående har bestemt seg for å være med oss.

Fredag ettermiddag inntok hun igjen sin posisjon utenfor Domkirken.

– Jeg ønsker å gjøre et poeng ut av at vi står her hver eneste fredag, sier Hondsmerk.

Debatt: Even (25): - Hvorfor får ikke mannlige klimaforkjempere like mye tyn som Greta? - Hvor var Erna Solberg da Martin Ødegaard valgte fotballen, eller da tvillingene Markus og Martinus slo gjennom i MGP Junior?

– Gå på skolen

Hondsmerk forteller at tilbakemeldingen fra forbipasserende stort sett er gode. Noen stopper for å heie på ungdommene. Andre viser en tommel opp. Men ikke alle er enige i det de tror på og demonstrerer for.

– Vi har hørt at vi bør gå tilbake på skolen. At vi ikke gjør noen nytte for oss ved å demonstrere, sier hun, og legger til:

– Men vi er åpne for dialog med de som skulle være uenige med oss. Det er lov å stille kritiske spørsmål.

«Point of no return»

Men å svare på spørsmål om hvorfor hun ønsker å redde jordkloden er ikke hva Hondsmerk ønsker å bruke tiden sin på. Hun har dårlig tid.

– Jeg ser ikke positivt på fremtiden. Frykten min er at vi har kommet til et «point of no return». At det rett og slett er for sent.

– Hva får deg til å fortsette?

– Jeg har et håp om at det fortsatt er mulig å utsette klimaendringene, slik at de ikke inntreffer de neste 50 eller 100 årene. Derfor kan vi ikke gi oss nå.