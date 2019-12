Henrik (29) er kjøpmann på butikk i Midtbyen: - Har hatt min del av tabber

Forrige gang snakket vi med bilselger Martin (22) som hadde fått barndomsdrømmen sin i oppfyllelse.

Denne uken har vi tatt en prat med Henrik Sand - slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på Bunnpris Munkegaten som kjøpmann. Butikken ligger i samme bygg som kjedekontoret.

Hvilken utdanning har du?

- Restaurant- og matfag med allmenn påbygning.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg ble ringt opp av tidligere kollega fra Rimi som er franchisetaker på tre Bunnpris-butikker per i dag. Han spurte om jeg var interessert i å bli med i teamet på nyåpning av butikk på Prinsen, hvor han skulle være franchisetaker. Jeg var veldig positiv til dette. Nyåpning av butikk midt i Trondheim sentrum var jo råspennende.

- Etter et lite år på Prinsen ble jeg spurt om å ta over butikken under kjedekontoret, Munkegaten - en butikk med høy kundestrøm og mye historie i seg. Dette så jeg på som en ny utfordring hvor nye muligheter kunne dukke opp. Butikken ble i siste halvdel 2018 pusset opp betraktelig med nye selvskanningskasser.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første arbeidsplass var en restaurant ved sentralbanestasjonen som 15-åring. En meget fin arbeidsplass hvor jeg lærte tidlig å takle stress og høyt arbeidstempo. Arbeidsplassen hadde meget dyktige og trivelige ansatte som ville lære bort det de kunne med en arbeidsvilje som var utrolig inspirerende for meg. Fant senere ut at å jobbe i restaurant ikke var noe for meg.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Har nok hatt min del av tabber på feilbestillinger og uheldige varefremtrekk i hyllene hvor olje og pastaglass har gått i bakken. Kan ikke komme på noen andre tabber som lar seg fortelle.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg vil si utvikling og resultat motiverer meg utrolig mye i hverdagen. At du hver dag beviser for deg selv at du kan prestere bedre gir en god mestringsfølelse. Veldig motiverende når man får følelsen av at kunden har hatt en hyggelig handel hos deg.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- De største utfordringene med å være ung i arbeidslivet er vel at man har mindre erfaring og at det kan være vanskeligere å bli tatt på alvor. Må si jeg er positivt overrasket over hvor godt jeg ble tatt imot i Bunnprissystemet som ung leder, hvor jeg føler innspill blir tatt videre. Det kan være utfordrende at du skal få de rundt deg til å respektere deg i din stilling som ung leder. Fordelen vil jeg absolutt si er at man kan være mer effektiv og tåler en tøffere og lengre arbeidsdag.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Tror mine medarbeidere vil beskrive meg som en som liker å ha orden på arbeidsplassen. En som har høy arbeidskapasitet og ønsker å prestere på det meste. Vil tro mye gjenspeiler seg til venner med at jeg liker å ha ting på stell. Venner vil nok beskrive meg mer tullete når jeg ikke er på jobb.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Vær lærevillig! Ta all den kunnskapen du kan få med deg, vis stå-på-vilje og vær positiv til utfordringer.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Vanskelig å si så langt fram i tid, men forhåpentligvis er jeg medeier på noen flotte Bunnpris-butikker. Er utrolig stolt av å jobbe som kjøpmann for Bunnpris hvor det finnes muligheter om man har rett innstilling.