De andre barna ville bli lege eller politi. For Martin (22) har en helt annen barndomsdrøm gått i oppfyllelse

Forrige gang snakket vi med daglig leder for en populær restaurant i Trondheim - Amina Lizde (24).

Denne uken har vi snakket med Martin Pedersen - slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber hos Sulland Trondheim, som BMW-bilselger.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har to års mekanisk- og påbygning til generell studiekompetanse.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jobben jeg har i dag har jeg jobbet målrettet mot. Etter noen år hos Bunnpris begynte jeg hos Trondheim Bilsenter, og med det var drømmejobben i sikte. Arbeidsoppgavene var varierte, og jeg trivdes veldig godt. Et fantastisk sted å jobbe og hvor jeg fikk ta del i alt. Alt fra klargjøring av biler til bilsalg. Jeg kjente likevel at jeg ville videre og hadde et inderlig ønske om å få selge biler på heltid.

- Det ønsket ble oppfylt, og jeg valgte å utfordre komfortsonen og flyttet til Bærum hvor jeg ble ansatt som bilselger hos Nissan. Der trivdes jeg utrolig godt, og hadde på ingen måte planer om å bytte jobb. Da det dukket opp en mulighet i hjembyen Trondheim hos Sulland Trondheim som BMW-selger, ble valget for meg enkelt. Det å få jobbe hos Sulland, som er et av Norges største bilfirma med merkevaren BMW, er for meg en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min arbeidskarriere startet hos Bunnpris da jeg var 16 år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Kommer ikke på noen i farten, og da har jeg vel ikke gjort noen store tabber.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg motiveres av fornøyde kunder, et godt forhold til mine kolleger og selvfølgelig gode resultater. Det fungerer å sette seg mål, fordi man blir desto mer motivert når man ser alt man faktisk kan klare! Jeg drives av en arbeidshverdag med høyt tempo, og har selv mye energi og stor arbeidskapasitet.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Jeg ser ikke noen direkte utfordringer i det være ung i arbeidslivet. Man må heller dra det positive ut av det. Mine kolleger er en god del eldre enn meg, men har vært i bransjen lengre enn meg og av dem har jeg mye å lære. Fordelen med å være så ung som meg er at jeg har muligheten til å stille opp syv dager i uka uansett tidspunkt, da jeg ikke har noen forpliktelser som knytter meg til verken tid eller sted.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- Kollegene mine beskriver meg som morsom, utadvendt, effektiv og lojal. Jeg elsker mennesker, uansett om du er 18 eller 80. Jeg ser enkeltmennesket – både kunden og kollegaen. På mange måter er jeg et vandrende verneombud, som alltid ønsker å bidra positivt til et godt arbeidsmiljø. Samtidig synes de også at jeg som regel har en og annen vittig kommentar for å myke opp stemningen. Det skal jo være gøy på jobb!

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mine beste tips for lykkes innen denne bransjen er å ha en klar visjon om at det første du selger er tillit, og at de langsiktige effektene av et bilsalg er viktig å hegne om. Når du selger en bil til en kunde kan du med stor sikkerhet si at du dikterer hva kunden snakker om i morgen. Gir du kunden en positiv opplevelse vil denne opplevelsen også kunne befeste seg i kjøpers møte med andre mennesker.

- Jeg pleier å si at jeg tenker bil hele tiden. Men det er egentlig bare halve sannheten. Jeg tenker bilsalg hele tiden. Det er en bevissthet som bor i meg hver gang jeg treffer nye mennesker – jeg prøver alltid å lage meg en kundeportefølje, selv om jeg ikke nødvendigvis har noe å selge der og da. Kundeportefølje er et av de viktigste verktøyene i denne bransjen! Jeg anser det å bli kjent med kunden og forstå kundes behov som suksessfaktoren for en vellykket kunderelasjon.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- I barnehagen ville vennene mine bli brannmann, politi, lege – jeg ville bli bilselger. Det har jeg klart, og jeg er nok i samme bransje om ti år.