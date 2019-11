Alma åpner utsalg: - En takknemlig jobb. Alle er glad i sjokolade

Etter å ha bodd 14 år i Stockholm, hvor hun jobbet med blant annet sjokoladekurs og produktutvikling, flyttet Alma Sundøy tilbake til Trondheim tidligere i år.

- Planen har alltid vært å flytte tilbake til Norge og starte sjokoladefabrikk. Det ble imidlertid ti ganger større enn jeg hadde trodd, sier hun og ler.

Tok over Cielo

Etter at Cielo slo seg selv konkurs i april i år, tok hun kontakt med eierne i håp om å få ta over konkursboet. Det fikk hun, og etablerte etter hvert bedriften Trondheim Sjokolade. Varemerket Cielo har hun valgt å beholde og Alma står i dag bak sjokoladen «Cielo By Alma Sundøy».

- Varemerket er såpass etablert fra før av. I tillegg var tanken å selge sjokolade også utenfor Trondheim og Norge, sier Alma.

I mai overtok Trondheim Sjokolade de gamle produksjonslokalene til Cielo på Nardo. Sjokoladefabrikken rommer til sammen 300 kvadratmeter, og i lokalene produseres det blant annet 40 forskjellige konfektsmaker.

- Hvordan er sjokolademarkedet i Trondheim?

- Det er en hard bransje med sesongbasert arbeid. Samtidig er nordmenn glade i sjokolade. I Trondheim selger blant andre Sjokoladebutikken og Dromedar våre produkter. I tillegg selger vi sjokolade til hele landet. Vi jobber for at dette skal gå bra, sier Alma.

Åpner utsalgssted

Alma kommer fra en familie med konditorbakgrunn i Singapore. Hun hadde også planer om å bli konditor da hun var yngre, men foreldrene hadde andre planer for henne.

- De ville at jeg skulle ha en skikkelig utdanning, sier hun og ler.

- Jeg er derfor utdannet sykepleier og økonom. Jeg begynte med sjokoladelagingen som en hobby, men fant etter hvert ut at jeg ville jobbe med det på fulltid. Det er en veldig takknemlig jobb, fordi alle er glad i sjokolade, legger hun til med et smil.

Torsdag åpner Trondheim Sjokolade opp utsalgssted i sin fabrikk på Nardo.

- Tanken bak er at folk kan komme hit for å se hvordan vi jobber. På den måten får kundene et nærmere forhold til det de handler, forklarer Alma.