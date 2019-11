Victoria's Secret avlyser sitt årlige moteshow

I mai kunngjorde administrerende direktør Leslie Wexler i L Brands, som eier Victoria's Secret, at moteshowet ikke kommer til å sendes direkte på TV lenger. Wexler sa imidlertid at de skulle evaluere sin markedsføringsstrategi for showet.

Nå bekrefter økonomisjef Stuart Burgdoerfer at det ikke blir noe moteshow i år.

– Vi skal kommunisere med kundene, men ingenting som jeg vil si ligner i størrelse på moteshowet, sier han, skriver The Guardian.

Det første moteshowet ble arrangert i 1995 på Grand Hotel i New York. I 2001 ble showet sendt på lufta for første gang, i en én times lang spesial på ABC, skriver New York Times.

Fjorårets show ble sett av 3,3 millioner amerikanere. I 2001 ble det fulgt av 12 millioner amerikanere, skriver The Guardian.

I tillegg til fallende interesse på TV faller også salget. Victoria's Secret, som er mest kjent for sitt undertøy, har mistet mange kunder til andre merker. Mer enn 53 butikker har måttet legge ned i USA i år.