Snapchat kopierer FaceApp med nytt filter

Snapchat har lansert mange filtre oppigjennom. Nå har de kopiert en funksjon fra appen FaceApp. Det skriver tek.no.

Funksjonen det er snakk om har fått navnet «Time Machine», og kan gjøre deg både gammel og ung - og alt midt i mellom. I praksis er det nye filteret en sammensmelting av det tidligere babyfilteret til Snapchat med et nytt aldringsfilter.

- Snapchat tar med brukerne på en aldrende reise der de kan bruke en skyvebryter for å gå fra å være en baby til å bli en eldre person, skriver The Verge.

Tek.no skriver imidlertid videre at funksjonen ikke fungerer like godt på alle telefoner. Enkelte Android-telefoner tilbyr ikke skyvebryteren slik som på iOS-telefoner. Her får du istedet fem ulike aldre å velge mellom, og når du trykker på ett av alternativene tas et bilde umiddelbart. På iOS-enheter - og noen Android-enheter, får du derimot skyvebryteren som gjør at du kan filme deg selv mes du forandrer på alderen underveis.