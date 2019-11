Stein Vegard er «Trondheims morsomste»

For halvvannet år siden sto Stein Vegard Hansen (37) stand-up for første gang.

- Jeg har alltid vært interessert i stand-up og hatt lyst til å prøve. Jeg har vokst opp med stand-up og Seinfeld på tv-skjermen, sier han.

Ikke forventet

Torsdag denne uka ble Trondheims morsomste komiker kåret på Hjorten Scene. 13 komikere konkurrerte om publikums og dommernes gunst - som Stein Vegard til slutt stakk av med.

- Jeg ble skikkelig paff. Det var ikke forventet i det hele tatt. Å vinne er kult - spesielt når man begynte med noe nytt i en alder av 35 år og klarer å mestre det, mener Stein Vegard, som til daglig jobber som miniatyrspillansvarlig ved Outland.

Første gang han prøvde stand-up var på Stammen i Trondheim - hvor Stand Up Trondheim arrangerer «åpen mic» med jevne mellomrom.

- Jeg fant ut at jeg skulle prøve det en time før jeg gikk på scenen. Jeg skrev ned noen kjappe vitser om barten min og folk lo. Det ga mersmak, sier Stein Vegard og ler.

Trekker tema

Dette var syvende gang Stand Up Trondheim arrangerte konkurransen og kåret Trondheims morsomste komiker. Leder i Stand Up Trondheim, Alan Drop, forklarer at det er første gang at en uerfaren komiker vinner konkurransen.

- Det er morsomt at en nykommer tar førsteplassen. De tidligere årene har mer etablerte komikere vunnet, forklarer Drop, og legger til at de tidligere vinnerne også har bemerket seg på nasjonalt nivå, som ved å opptre på Latter i Oslo.

Drop forklarer at konkurransen fungerer slik at alle komikerne trekker en lapp med et tema noen måneder i forveien av konkurransen. Temaene har Stand Up Trondheim fått tilsendt på Facebook fra sine følgere.

Komikerne må deretter lage et stand-up-show på mellom fem og syv minutter.

Basert på selvironi

Stein Vegard måtte lage show om sunnhet før han skulle gå på scenen.

- Jeg hadde mye materiale å vitse med siden jeg er såpass usunn. Jeg baserer alltid humoren min på selvironi, sier han og ler.

Rundt 200 publikummere fikk med seg konkurransen i Trondheim torsdag kveld.

- Jeg var selvfølgelig nervøs, men det må man være når man skal opp på stand-up-scenen. Heldigvis gikk det greit, konkluderer Stein Vegard, som kun har stått i Trondheim, men som nå fantaserer om å reise rundt og stå andre steder også.

Det var første gang han deltok i Trondheims morsomste komiker. Anders Tangenes og Anders Nykås tok henholdsvis andre- og tredjeplass i konkurransen.