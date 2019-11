Kine fra Trondheim var syk i ti år - nå kan hun vinne pris for å hjelpe andre

Allerede da Kine var rundt 8 år fikk hun problemer med mat og kropp. Det utviklet seg raskt, og Kine ble diagnostisert med både bulimi og anoreksi i tenårene. I ti år var hun rammet av spiseforstyrrelsene.

- Det var veldig tøft. Uansett hva jeg gikk igjennom, var spiseforstyrrelsen alltid der, sier hun.

Ville ha kontroll

Den dag i dag vet ikke Kine hva som er årsaken til at spiseforstyrrelsene rammet akkurat henne.

- Spiseforstyrrelser er en sykdom som ikke diskriminerer. Det kan skje med alle. Selv om sykdommen er den samme, har alle som er rammet ulike personligheter og er i ulike situasjoner, forklarer hun.

For Kine var spiseforstyrrelsene en måte å få kontroll på.

- Det er rart å si det, men det føltes trygt for meg å ha den der slik at jeg i det minste hadde kontroll over noe i livet Jeg visste ikke hvordan jeg skulle snakke om ting og takle følelser, legger hun til.

Da Kine var 19 år gammel ble hun frisk fra anoreksien, men sykdommen har gitt ringvirkninger. Mye av det kroppen gikk igjennom fysisk i tenårene, sliter Kine fremdeles med den dag i dag. De ti siste årene har hun vært ute av arbeidslivet.

Ville engasjere seg

I desember i fjor bestemte hun seg imidlertid for at hun ville engasjere seg i noe.

- Jeg brydde meg, tenkte mye på det og hadde meninger, men var ikke aktiv på noen måte. Jeg kjente at jeg hadde lyst til å faktisk gjøre noe, forklarer Kine.

Turen gikk til ROS Trøndelag (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og allerede etter første møte forteller 34-åringen at det føltes rett. Der fikk hun møte likesinnede og treffe andre som også var engasjert i problematikken rundt spiseforstyrrelser.

I dag er hun rådgiver i ROS og snakker blant annet med folk via chat og på individuelle støttesamtaler. Kine holder også kurs om identitet, selvfølelse og selvutvikling - både på ROS og for ungdomsskoleelever.

- Etter at jeg begynte å jobbe som frivillig har det skjedd et skifte. De vanskelige erfaringene jeg har hatt i livet, har for meg blitt store fordeler og store styrker. Når jeg møter noen som har det vondt, så trenger de ikke å forklare hvordan det er. Jeg vet hvordan det er, og jeg ser hvor utfordrende det kan være å gå med det alene, sier Kine.

En av tre finalister

Nå er hun en av tre finalister til prisen «Årets nykommer» i Frivilligheten, som deles ut av Frivillighet Norge og Frivillig.no. Vinneren kåres på Frivillighetens dag 5. desember.

- Det er veldig stas, overveldende og koselig. For min del føles det bakvendt at jeg kanskje skal få en pris for frivilligheten, fordi det å jobbe som frivillig har gitt meg så utrolig mye, sier Kine.

I forbindelse med nominasjonen har skuespiller Ane Dahl Torp spilt inn Kines historie og belyst hennes engasjement.

- Jeg var på sett med henne i Oslo. Det var utrolig sterkt å se henne spille meg. Jeg ble konfrontert med meg selv og min egen situasjon. Hun er en utrolig dyktig skuespiller, så det var både sterkt og rørende, sier Kine, som ikke har noen forventninger til selve prisutdelingen.

- Jeg føler jeg har vunnet allerede. Jeg skal til Oslo sammen med resten av gjengen fra ROS, får treffe nye folk og snakke om frivillighet. det er stas.