Russepresident Hanne (18): - Skremmende å tenke på at man har et ansvar for så mange

Nå er det bare seks måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Hanne står i front for russen ved Trondheim Katedralskole. Her kan du bli litt bedre kjent med henne.

Linje: Studiespesialisering med historie og samfunnsfag fordypning

Spiser helst: Hvitløksbrød

Drikker helst: Pepsi Max, Ramlösa og Små Sure

Ser helst på: YouTube og Charterfeber

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Kjartan Lauritzen, Anne B. Ragde og Bjarne Brøndbo

Aldri sett: Game of Thrones

Guilty pleasure: Grøt og Aperol

Hvorfor ville du være russepresident?

- Jeg ville bli russepresident for å gjøre en bra jobb. Jeg håper at jeg kan bruke min sosiale kapital til å gjøre russetida litt bedre.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Mine egenskaper som kommer til nytte i denne jobben, er at jeg er bestemt på hva som skal gjøres og når det skal gjøres, samt at jeg er målrettet og seriøs. Selv om jeg er seriøs og bestemt, kan jeg også lage skikkelig god stemning, uten at det tar overhånd!

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Det jeg gleder meg mest til i russetida, er rett og slett å ha det megakult med vennene mine! Ting som fester, arrangementer og diverse happeninger er noe vi gleder oss masse til!

- Det jeg gruer meg mest til har kanskje noe med posisjonen min å gjøre. Om det skal skje noe økonomisk eller noe med oss russen, da er det meg (og styret) det lander på. Selv om vi jobber hardt og snakker mye med skolen, er vi fortsatt bekymret for at det skal skje noe.

- Utover min posisjon så er det penge- og utstyrspresset som skremmer meg. Å være russ er ikke gratis. Vi må betale for klær, arrangementer, utstyr og eventuelt alkohol. Selv om jeg personlig har råd til dette, så er jeg redd for at det blir for dyrt. Selv om min russegruppe tyr til billigere muligheter og løsninger, blir det fortsatt dyrt.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- Forventninger til russetiden er vel egentlig at alt skal gå på skinner. Jeg håper og ønsker at russetiden blir trygg og god, men samtidig gøy for alle!

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Så langt har forberedelsene gått i å spare penger. Som president har jeg også vært på en del infomøter om arrangementer og med hovedaktører.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- Det som er viktig for meg som russepresident er å sørge for at hjulene går rundt. Jeg stilte for å gjøre en god jobb som vil inkludere så mange som mulig. Selv om det blir en vanskelig jobb, er det viktig for meg å inkludere alle russ.

Fortsatt noen måneder til russetida. Hva skjer før den tid?

- Før det braker løs med russetid, bruker jeg tiden på dugnader innad i russegruppa mi. Personlig bruker jeg også tid på å snakke med skolen og andre arrangører som skal være med oss gjennom russetiden.

- Jeg (og gruppa mi) bruker også en del tid på å være med hverandre, der vi knytter sterkere bånd, både med hverandre og andre medruss!

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Her på Katta er det relativt få russ i forhold til på de store skolene. Jeg og resten av styret har ansvar for ca. 200 russ. Det er jo litt skremmende å tenke på at man har et ansvar for så mange personer, men likevel er det en viktig oppgave vi tar på oss. Jeg tror det blir mye jobbing og mange møter for at dette skal gå rundt.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Jeg har lyst til å ta en del knuter, men jeg prioriterer det ikke. Knuter som Amnesty strykemerke, bomullsdott, bøssebærer og andre knuter som omhandler sikkerhet og «omsorg» i russetiden, er vel de jeg satser på. Men det er også mange morsomme og useriøse knuter jeg kommer til å ta.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på VGS?

- Alt avhenger av hvilke karakterer jeg går ut med. Om det går bra, tenker jeg å søke meg inn på optometri i Kongsberg. Om det ikke går så bra, tenker jeg å ta opp fag og finne ut hva jeg vil gjøre framover.