Adrian åpner ny restaurant i Trondheim

Denne gangen på City Syd på Tiller.

- Vi føler at det er behov for en Wood-restaurant på denne siden av byen også hvor det kanskje ikke er et like godt tilbud som i Midtbyen og på Lade, sier daglig leder, Adrian Løvold, til Trd.by.

Wood-restauranten som åpnet i november 2018 ligger på Sirkus Shopping. Eierne uttalte den gang til Trd.by at de ikke hadde planer om å åpne flere Wood-restauranter i nærmeste framtid.

Troa på kjøpesenter

Løvold har tidligere vært på driversiden av Sabrura Sticks & Sushi, og fikk der kunnskap om det å drive restaurant på kjøpesenter. Han mener at Wood er et høykvalitetsprodukt som passer godt på kjøpesentre rundt omkring i byen.

- Jeg har vel hele tiden følt at det har manglet et konsept som Wood. Vi har troa på Wood, og har funnet et godt lokale på City Syd. Derfor ville vi åpne en ny restaurant, forklarer han.

Den nye restauranten åpner fredag denne uka, og holder til i de gamle lokalene til Markedet på City Syd. Lokalene ligger i tredje etasje på kjøpesenteret og har 90 sitteplasser. Løvold, som eier restaurantkonseptet sammen med Alexander Skjefte og Roar Hildonen, peker på at suksessen på Sirkus Shopping også er mye av grunnen til at de tør å åpne en ny restaurant kun et år senere.

- Det er vanskelig å vite hva man skal forvente når man åpner en ny restaurant, men vi er fornøyd med resultatet av Wood-restauranten på Sirkus, sier Løvold.

Pizzaovn på to tonn

Torsdag formiddag er Løvold på plass i restauranten for å ferdigstille restauranten før åpning fredag.

- Pizzaovnen veier to tonn og har kommet fra Italia. Tekniker flydde fra Italia og satte den opp i går, og vi har vært med å bygge den opp selv. Det har vært en artig prosess. På Sirkus kunne vi sette inn ovnen hel, men det var noe helt annet å få den opp i tredje etasje, sier han og ler.

Ifølge Løvold er Wood et folkelig konsept uten noe jåleri. Det vil være syv årsverk knyttet til restauranten på City Syd - på både hel- og deltid.

- Jeg synes det er artig å være i driften, og kommer til å ha en flytende rolle og hjelpe til der det er behov - enten om det er i oppvasken eller ved pizzaovnen. Teamet på Sirkus er godt drilla, så jeg kommer nok til å tilbringe mye tid på City Syd i begynnelsen, forklarer Løvold, som har store forventninger til den nye restauranten.

- Det aller viktigste er at gjestene er fornøyd, og at dette blir en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.