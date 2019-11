Frida (18): - Jeg er ikke den typiske personen folk ser for seg som russepresident

Nå er det bare seks måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er klare, og Frida står i front for russen ved Heimdal videregående skole. Her kan du bli litt bedre kjent med henne.

Linje: Studiespesialisering

Spiser/drikker helst: Vet ikke helt

Ser helst på: Grey's Anatomy

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Vegard Harm, Tix og Charter-Svein

Aldri sett: Game of Thrones

Guilty pleasure: Den er jeg litt usikker på, men dessverre elsker jeg sangen «Fette Yolo»

Hvorfor ville du være russepresident på Heimdal?

- Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å melde meg som president før dagen før valget, så det var egentlig ganske impulsivt. Grunnen til at jeg ville stille var litt fordi jeg ikke er helt den typiske personen folk ser for seg som president. Jeg ville litt ut av komfortsonen og prøve noe nytt. Jeg tenkte også at det hadde vært kult å ha en jente som president, når nesten alle skolene i Trondheim har guttepresidenter. I tillegg er det jo en fet tittel å ha.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Jeg er rettferdig og opptatt av at alle skal være inkludert. For meg er det for eksempel viktig at svartrussen skal bli inkludert de også, og jeg vil ordne en russedåp der de også får være med - og ikke har sin egen som i fjor. Jeg prøver også så godt det lar seg gjøre å la andre i russestyret være ansvarlige for sin del, også hjelper jeg de hvis de trenger det.

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Det jeg gleder meg mest til er å feste, og å være en del av samholdet mellom russen. Det jeg gruer meg mest til må nok være å stå opp på morgenen etter å vært ute kvelden før.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- Jeg har ganske høye forventninger til russetiden, med tanke på hva jeg har hørt fra tidligere russ.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Jeg forbereder meg ikke noe særlig egentlig. Tror det blir gøyere hvis man heller tar det litt som det kommer.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- Det er viktig at vi i russestyret tar avgjørelser sammen og at alle får si sin stemme. Jeg vil ikke ha noe høyere stemme enn andre, men heller sørge for at avgjørelsene blir tatt sammen. Jeg synes også at det er viktig å jobbe for et godt samhold på skolen vår.

Hva skjer før russetida?

- Før den tid blir det Åre-tur med resten av Trondheim i desember. Ellers er ikke så mye planlagt - tar det litt som det kommer.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Jeg tror det skal gå fint. Vi er jo ikke den største skolen, og alle pleier som regel å oppføre seg fint.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Haha! Har ikke planlagt enda. Får ta det som det kommer.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Jeg er usikker enda, men skal ihvertfall ikke starte på studier med en gang.