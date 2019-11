Dette tjente de trønderske influenserne

Vi kikker på dem via Instagram, blogger og Snapchat, og mange er nok nysgjerrig på hva de drar inn i kraft av å være kjent - i mer eller mindre grad. Se en oversikt over inntekt og formue for over 20 av våre lokale influensere.

Disse under 30 år i Trondheim tjente mest i fjor Skattelistene for 2018 er klare, og vi har sjekket hvem som ligger på inntekt- og formuetoppen av de under 30 år i Trondheim.

Dette er ei liste sterkt preget av mange damer, og mange på oversikten har over en halv million følgere på Instagram. På inntektstoppen finner vi Sofie Nilsen, som deltok i Paradise Hotel i 2017. Hun flyttet for kort tid siden til Trondheim sammen med kjæresten sin, også tidligere Paradise Hotel-deltaker Morten Botten.

Like etter følger matblogger og forfatter Trine Sandberg og Harm & Hegseths trønderske halvdel, Morten Hegseth.