Trondheimsgründerne mener de ble kopiert av Snapchat - nå slår de tilbake med «stories for bedrifter»

Da Andreas Øgaard (26), Martin Sletten (31), Jørgen Solheim (27), Ola Vikholt (33) og Kristoffer Lande (25) studerte datateknologi ved NTNU, ble de ofte invitert på bedriftspresentasjoner for å bli bedre kjent med ulike bedrifter. De opplevde imidlertid at de fikk alt for lite informasjon om hva bedriftene faktisk jobbet med og hvordan en vanlig arbeidsdag så ut.

- De sa ofte det samme; at det var en spennende og utfordrende jobb med et ungt arbeidsmiljø. Dette sier nødvendigvis ikke så mye, sier Lande fra Trondheim.

Her popper det opp en helt ny møteplass for alle i Trondheim - Vi håper at et rom som dette kan åpne opp for alle, sier prosjektleder Hanna Lindberg.

Snapchat kopierte

I dag er han daglig leder i Gobi, et app-selskap som datateknologi-studentene etablerte i 2015. Via appen kunne brukerne dele bilder og videoer for grupper som ville dele i felles strøm.

Appen hadde over 100 000 brukere i sin tid, og Gobi-gründerne flyttet til USA for å videreutvikle ideen - helt til Snapchat også kom med sin gruppe-funksjon.

- Da var det ikke noe vits for oss å satse på det lenger. Vi hadde imidlertid fortsatt penger og en teknologi som fungerte bra. Vi flyttet tilbake til Norge og funderte på hvordan vi kunne bruke teknologien vår annerledes, sier Lande.

Debatt: Teknologiske «nyvinninger» som er (litt) oppskrytte Det meste som dreier seg om teknologi skal gjøre livet vårt enklere. Men bedre? Ikke nødvendigvis...

Stories fra bedrifter

I forrige uke lanserte de Karrierestories.no. Etter å ha pratet med andre studenter, fant Gobi-gründerne ut at det var flere som etterlyste en annen type informasjon fra bedriftene og eventuelle arbeidsgivere.

Lande forklarer at Karrierestories er en webportal som fokuserer på story-formatet. Teknologien de har utviklet gjør det mulig å integrere story-formatet på egne plattformer, som gjør det mulig for bedrifter å dele stories direkte på egne karrieresider og i stillingsannonser.

- På den måten når de studentene der de er, og når de er i jobbsøkermodus. For studentenes del løser også dette et problem, da de slipper å følge utallige bedrifter på sosiale medier. Karrierestories.no skal være en samleside, sier Lande.

Rotete samboer som ikke vasker? NTNU-studentene Amund og Henning har laget løsningen I alle kollektiv, familier eller samboerskap er misnøye med vasking og rydding en gjenganger. Masterstudentene har laget en app som skal rydde opp i vaskerutinene.

- Mer personlig



Ifølge Lande er det kun 13 prosent som snur telefonene sine når de får opp en liggende video på mobilen sin. Han peker på at med story-formatet blir hele skjermen brukt, og bedriftene klarer å spisse budskapet sitt fordi videoene kun er på 15 sekunder.

Storyene er det bedriftene selv som lager.

- Det blir mer personlig og formatet krever ikke videoredigering fordi det ikke er forventet av en story. Karrierevideoer varer dessuten ganske lenge og er dyre å produsere. De lages derfor sjeldent, og blir rask utdatert, forklarer Lande.

Et supplement

Karrierestories.no finansieres ved at kundene og bedriftene betaler en månedlig lisens. Gobi har også flere investorer.

- Er Karrierestories en utfordrer til plattformer som Finn og Nav?

- Vi ser på oss som et supplement i rekrutteringsprosessen. Karrierestories er ingen konkurrent til Finn eller lignende plattformer, men bedriftene kan bruke vår plattform til å dra folk inn i sine stillingsannonser. Bedrifter som rekrutterer mest fra NTNU, starter allerede første skoleuke med å introdusere seg selv. Deretter får studentene ofte sommerjobb her, og tilbud om fast jobb før de er ferdig med masteren. På den måten går studentene glipp av andre arbeidsplasser, men nå kan de bruke Karrierestories til å se seg rundt, mener Lande.