Russepresident Andreas (18): - Mange sier at dette er noe av det feteste de har opplevd!

Nå er det bare seks måneder til russetida er i gang for fullt. Russepresidentene ved skolene i Trondheim er valgt, og Andreas står i front for russen ved Thora Storm videregående skole. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

Linje: Studiespesialisering med entreprenørskap

Spiser helst: Pizza

Drikker helst: Pepsi Max

Ser helst på: Fotball

Tre norske kjendiser jeg vil feste med: Ylvis-brødrene og Bjarne Brøndbo

Aldri sett: Ex on the Beach

Guilty pleasure: Listepop

Hvorfor ville du være russepresident?

- Jeg ville representere Thora Storm, samtidig som jeg får være med å bidra til at russen skal få en så god russefeiring som mulig.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god russepresident?

- Jeg ser på meg selv som en rettferdig og hyggelig type, som alltid prøver å gjøre det beste for fellesskapet.

Hva gleder/gruer du deg mest til i russetida?

- Jeg gleder meg mest til å ha en skikkelig feiring med masse fest og moro sammen med resten av russen. Gruer meg mest til eksamener/tentamener som eventuelt lurer seg inn i russetiden, og ellers blir det tungt med lange dager på skolen etter fest natten før.

Hvilke forventninger har du til russetida?

- Jeg håper at vi får en verdig feiring etter 13 års skolegang, og at det er en tid vi husker for resten av livet. Det er mange som sier at det er noe av det feteste de har opplevd, så jeg håper vi får den samme opplevelsen.

Hvordan forbereder du deg til russetida?

- Det blir fort bare det å henge med på skolen så jeg slipper å ta igjen det tapte pensumet i russetiden. Da vil jeg heller ha fokus på andre ting. Ellers er russeklærne allerede bestilt, så da er jo det viktigste i boks.

Hva er viktig for deg som russepresident?

- For meg er det viktigste at jeg er med og bidrar slik at i alle fall alle på Thora Storm skal kunne være med å feire endt skolegang, og at ingen føler seg alene hverken før, under eller etter russetiden. Alle skal ha noen å feire med! I tillegg ønsker jeg en feiring hvor man føler seg trygg, og kan ha det gøy i gode rammer.

Hva skjer før russetida?

- Før den tid skal jeg på russetreff i Åre sammen med store deler av Trøndelagsrussen, og så lurer det seg sikkert inn flere fester før den tid. Skole oppe i det hele, er jo også veldig viktig.

Hvordan tror du det blir å ha ansvar for x antall russ?

- Jeg tror det blir utfordrende, men også veldig lærerikt. Sammen med resten av russestyret på Thora, er jeg sikker på at det skal gå veldig fint.

Hvilke russeknuter skal du ta?

- Får satse på å ta så mange som mulig.

Hva skal du gjøre når russetida er over og du er ferdig på skolen?

- Litt usikker enda, men kommer an på om jeg kommer inn i militæret eller ikke. Om det ikke blir det, blir det sikkert studier av noe slag.