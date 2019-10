Så mye penger har Marius (25) og Håvard (23) brukt på årets Uka

3. oktober braket Uka 19 løs. Festivalen, som forøvrig er Norges største kulturfestival, varer til og med søndag. I løpet av denne perioden tror Håvard at han har brukt mellom 3000 og 4000 kroner i billettkostnader på Uka-arrangementer.

- Det er selvfølgelig mye penger og noe man må ta hensyn til. Etter endt jobbing i sommer, satte jeg av ekstra penger til oktober. Når overskuddet fra Uka går til å drifte Samfundet, synes jeg det går helt fint å bruke litt ekstra, sier 23-åringen.

- Fantastisk morsomt

I tillegg til flere arrangementer og konserter, har Håvard, som studerer industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU, deltatt på blant annet Oktoberfest, Ukarevyen og Trønderfest.

- Uka er kun annenhvert år, og da er det lov å være med. Det er fantastisk morsomt, og Uka er med på å skape relasjoner på tvers av linjene, mener Håvard, og legger til at han synes det er bra at noen av konsertene er lagt til ukedagene.

- Dette er nok med på å redusere billettkostnadene noe. Et tips til dem som er blakke før Uka starter; ta gratisbussen til Sverige, sier han og ler.

Marius på sin side, anslår å ha brukt mellom 2000 og 3000 kroner på billetter til Uka-arrangementer. Han har blant annet deltatt på Oktoberfest, Sigrid-konserten i Dødens dal og Ukarevyen.

- Skal man være med på alt, koster det penger. I forhold til andre, store festivaler, synes jeg Uka er billig. Det er høyt nivå på konsertene og de andre arrangementene, mener marin teknikk-studenten, som også har lagt av penger fra sommerjobben sin til Uka 19.

- Må ikke være med på alt

Skulle du ha vært med på alle arrangementene i teltet i Dødens dal under Uka 2019, ville det ha kostet deg rundt 3900 kroner i billetter.

Billettprisene på konsertene i Storsalen, har til sammen vært 2230 kroner, mens for andre events som tequilasmaking, flammeblåsing og ølsmaking, har sammenlagtprisen vært på 1965 kroner. Prisene er funnet ved å ta gjennomsnittspris av medlem/ikke medlem, samt sitte-/ståplasser.

I tillegg kommer billetten til Ukarevyen, som har en gjennomsnittspris på 339 kroner. For den jevne student kan dette være høye summer.

- Vi har ikke lagt opp Uka-programmet for at studentene skal føle at de må være med på alt. Vi har lagt opp til bredde, slik at alle skal finne noe de liker, sier Markus Drange, pressesjef i Uka 19.

Billigere i Dødens dal

I snitt kostet en billett til et av arrangementene i Dødens dal 415 kroner i 2017. I år har snittprisen vært på 390 kroner - altså 60 kroner billigere. I 2017 var det konserter med blant andre Lorde og Martin Garrix i teltet, mens Sigrid og Alesso har stått på programmet i år.

Snittprisen på konsertene i storsalen har gått opp med 12 kroner, mens snittprisen på andre arrangementer, som øl- og vinsmaking, har gått opp med to kroner.

- Noen av arrangementene har økt i pris, men en del er også justert ned. Det foreligger også en inflasjonsjustering over to år som grunnlag i prissetting, sier Drange, og legger til;

- I år er for eksempel billettprisene på barneteateret satt ned for å gjøre det mer tilgjengelig. Da må vi følgelig sette opp prisen på andre arrangementer.

Dyrt med booking

Drange understreker at Uka tar hensyn til at studentene ikke har den rauseste lommeboka, og at de hvert år setter billettprisene så lave som mulig.

Pressesjefen forteller videre at det er knyttet store utgifter til arrangementene, spesielt de i Dødens dal som krever telt og profesjonelt vakthold.

Har dere fått noen tilbakemeldinger på billettkostnadene?

- Nei, men det er jo alltid noen som synes det hadde vært bedre om ting kostet mindre. Det er imidlertid gode grunner til at billettprisene er som de er. Booking er ofte den største utgiften, og det er dyrt å booke internasjonale artister.