John Freddy (34) fikk livet snudd opp ned: - Jeg tar opp kampen for mamma og pappa som tapte

I 2012 fikk John Freddy telefonsamtalen som endret alt. Hans mor hadde dødd av livmorhalskreft.

- Det er den lengste hjemreisen jeg noen gang har hatt, sier 34-åringen, som på det tidspunktet bodde i Steinkjer, mens foreldrene bodde i Tromsø.

- Helt forferdelig

To år senere flyttet han og samboeren til Malvik, og John Freddy fikk seg ny jobb. Livet hadde akkurat begynt å se lysere ut etter morens død. Så kom beskjeden om at faren hans hadde fått påvist hjernesvulst. Noen måneder senere døde han.

- Det å gå fra å ha alt og en trygg grunnmur, til å få alt revet vekk i løpet av kort tid, var helt forferdelig. Jeg sto på bar bakke og følte ikke at jeg hadde noe igjen. Det ble enda tydeligere hvor mye de betydde for meg, sier John Freddy.

I løpet av de fire siste årene har John Freddy, også kjent som Naireks, samlet inn over 300 000 kroner til Kreftforeningen. Dette gjennom aksjonen «Kampen mot kreft» som han streamer direkte på Twitch, med en varighet hele 48 timer i strekk. Timene fylles med alt fra dataspilling og utfordringer til annen underholdning og besøk av gjester.

- Jeg tar opp kampen for mamma og pappa som tapte, men også alle som fremdeles står i kampen mot kreften, sier John Freddy, som i tillegg til å drive med streaming, jobber som prosjektleder og logistikkansvarlig i Ahead Connect.

Fine tilbakemeldinger

Årets aksjon sendes 1. - 3. november fra et lokale på Tiller. I år er det femårsjubileum, og aksjonen blir ifølge John Freddy både større og bedre enn noensinne. Mellom 15 og 20 mennesker står bak sendingen, og det legges også opp til gjestebesøk fra Kreftforeningen og St. Olav.

- Dette er min måte å hjelpe til på, og tilbakemeldingene jeg får kan tyde på at det funker. Flere sier at streamen min har hjulpet dem til å komme videre etter for eksempel å ha mistet noen selv. Det er veldig fint at streamen bidrar til at folk ikke føler seg alene, forteller 34-åringen.

Ifølge John Freddy hadde aksjonen nesten 90 000 totale direktevisninger i 2018. I år håper han at flere titter innom og støtter en god sak.

- Det blir både spilling og diverse utfordringer. I fjor dro vi for eksempel og snøbadet midt på natten. Det vi gjør i korte trekk er å dumme oss ut for å samle inn penger. Veldig artig, sier John Freddy og ler.