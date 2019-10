Forbrukerrådet: Unge kan tape tusenvis av kroner i russetiden

Det sier jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Det går i tusenlapper når russen kjøper effekter og utstyr til feiringen. Tilsvarende blir tapene store når selger ikke alltid er til å stole på, skriver Forbrukerrådet.

– Ikke vær naiv, og still krav til leverandøren. Et raskt nettsøk kan fort avsløre at andre russ har hatt problemer med samme firma, råder Iversen.

Flere skrekkeksempler

Selv om russens betalingsvilje er stor, består markedet av bare noen få profesjonelle aktører. Russebiler og russebusser, som er de mest kostbare gjenstandene, selges hovedsakelig mellom privatpersoner. Gjerne fjorårets russ.

– Russen kjøper også sanger til bussen sin fra profesjonelle musikere. Vi kjenner til en sak hvor russen angret på en låt til 23 000 kroner. Vi har også meklet i lakkjobben til 30 000 kroner og en klage på aggregatet for musikkanlegget til 10 500 kroner, sier Iversen.

I tillegg kommer russelogoen til 2500 kroner og russedressen til 1170, som aldri kom. Forbrukerrådet har meklet i til sammen 23 saker der 2019-russen var involvert.

Flere tips

For å unngå å tape penger i russetida, lister Forbrukerrådet opp en rekke tiltak du kan gjøre i forkant av kjøp.

Gjør et nettsøk før du velger selger. Sjekk om andre har hatt problemer med firmaet eller arrangøren. Bruk bankkort - når russefestivalen går konkurs, kan du be banken om pengene tilbake.

Klag innen fjorten dager når det gjelder alle typer saker. Send e-post til selger. Dersom du ikke får svar innen fjorten dager, kan Forbrukerrådet hjelpe deg.

Bruk kontrakt dere imellom. Lag en avtale internt i russegruppen hvis dere kjøper noe eller leier noe sammen. Kontrakten bør si noe om hvem som betaler og hvem som eier hva.

Bruk angreretten. Kjøper du en vare eller tjeneste i butikk, har du angrerett.

Få hjelp fra dine foresatte. Gi dem, eller andre, rett til å løse saken for deg ved å gi dem din fullmakt