Fortnite-sesongavslutning vekker undring

For å markere slutten på spillets tiende sesong var det søndag et såkalt «live event» med navnet «The End».

Der ble øya i spillet truffet av en rekke små meteorer, og én stor, før hele øya så ut til å bli sugd inn i et sort hull. Siden har det ikke skjedd noe mer, og på spillets Twitter-konto er det nå kun en video av hendelsen, og alle tidligere Twitter-meldinger er blitt slettet.

Har allerede betalt ut nest mest premiepenger i historien På kort tid har Fortnite betalt ut nest mest premiepenger i historien.

Journalist og ansvarlig redaktør Jarle Hrafn Grindhaug i spillnettstedet Pressfire sier han er overbevist om at det kun er snakk om listig markedsføring.

– Det er et markedsføringsstunt, et smart et sådan, sier Grindhaug til Kampanje ,

– Det er åpenbart noen som har blitt tatt på senga, men jeg kan betrygge alle om at det ikke er noen som legger ned et av de mest populære spillene noensinne lagd, sier spillredaktøren videre.

Spillet har blitt enormt populært siden det ble lansert i 2017. I juli hadde spillet ifølge spillprodusenten Epic Games 250 millioner unike brukere.

Brukerne slippes ned på en øy hvor de må søke etter våpen og andre ressurser mens de utsletter andre spillere. Samtidig må de forsøke å overleve selv, mens en storm som gjør skade, gjør plassen på øya mindre og mindre. Vinneren er den siste som står igjen.

I juli vant norske Emil Bergquist Pedersen tospillermodusen under VM i Fortnite. Han var en av tre norske spillere som deltok under VM i New York, sammen med Martin Foss Andersen og Endre Byre.