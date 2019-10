Nysingle Miley Cyrus slår tilbake mot «slutshaming»

I et innlegg på Twitter påpeker Miley Cyrus at menn, særlig suksessrike menn, sjelden utsettes for hets og blir kalt ludder, såkalt «slutshaming», på samme måte som kvinner, hvis de går fra den ene vakre partneren til den andre.

– De blir vanligvis referert til som legender, hjerteknusere eller kvinnebedårere, mens kvinner blir kalt ludder og horer!

Cyrus har den siste tiden fått mye oppmerksomhet og kommentarer på nett, der hennes privatliv er både delt av henne selv og hennes partnere.

Hun kunngjorde i august at hun skulle skilles fra ektemannen Liam Hemsworth, og det tok ikke lang tid før det dukket opp intime bilder av henne og den nye kjæresten Kaitlynn Carter. Bildene fikk både Hemsworth og Carters fraseparerte ektemann til å reagere. Kommentarene lot ikke vente på seg.

I slutten av september var den romansen over, og sist uke meldte sladdermediene at Cyrus var sett på date med den australske surferen Cody Simpson. Igjen kom kommentarene, noe som kan ha vært utløsende for Cyrus' innlegg.

– Jeg prøver bare å blomstre/overleve i en «manns verden» … hvis vi ikke kan slå dem, får vi bli som dem! Hvis presidenten vår kan «grab'em by the pussy», kan ikke jeg bare få et kyss og en açai bowl, spør Cyrus i meldingen, med henvisning til Donald Trumps famøse kvinneuttalelser fra 2005 der han skrøt av hvordan han beføler kjønnsorganene til kvinner.