Utvider butikken på Bakklandet med lokaler rett over gata

I 2016 realiserte hun en drøm hun hadde hatt i mange år. Butikken Strå Blomsterverksted åpnet dørene på Bakklandet i slutten av november.

- Jeg hadde jobbet i blomsterbutikk i over 13 år, og hadde virkelig lyst til å starte for meg selv. Her har jeg laget et konsept hvor jeg får jobbe med akkurat det jeg liker, sier hun og smiler.

Ble borte

I nesten halvannet år jobbet Lund Ohrvik anslagsvis 66 timer i uka for at den nye bedriften hennes skulle lykkes.

- Jeg har ikke den friheten til å gjøre mye av det jeg har lyst til, som å få tid til å ta lappen. Det går kanskje ut over det sosiale livet, men samtidig stikker venner innom butikken. Nei, jeg ser ikke for meg at jeg skulle hatt det bedre med noe annet, konstaterte hun til Adresseavisen i november 2017. (Saken er for abonnenter)

I januar 2018 ble imidlertid livet snudd opp ned. Sønnen ble alvorlig syk, og Lund Ohrvik måtte tilbringe mye av tiden sin på sykehuset. Fram til mai 2018 var hun nesten ikke i butikken i det hele tatt.

- Jeg ble brått mye borte fra jobb, og måtte søke etter folk. Jeg er skikkelig heldig som har hatt gode folk med meg i denne tiden, sier hun.

I dag er det fire ansatte ved Strå Blomsterverksted, inkludert Lund Ohrvik.

- Alle mobiliserte og jobbet på da det var krise. At vi faktisk får til å utvide butikken nå, er helt utrolig, legger hun til.

I tillegg til stå på-vilje fra de ansatte, er omsetningsvekst som følge av målrettet jobbing mot sosiale medier og workshops mye av grunnen til at de kan utvide butikken ifølge Lund Ohrvik.

Utvider butikken

Førstkommende fredag åpner Strå Blomsterverksted også i lokalene på andre siden av gaten hvor de i dag holder til. Vegetarrestauranten Hagen skal etter planen gjenåpne i midten av oktober - men da i mindre lokaler. Strå Blomsterverksted overtar en del av Hagens gamle lokaler.

- Da lokalet ble ledig, fikk vi tilbud om å overta det. Jeg har alltid likt stemningen der, og mye av grunnen til at vi utvider er fordi plantene trenger mer lys, forklarer Lund Ohrvik.

Strå får dermed to avdelinger - en på hver side av gaten. Lund Ohrvik forklarer at planen er at produksjon og workshops skal holdes i de gamle lokalene, mens utsalgssted og butikk skal holde til i de nye.

- Hvordan dette fungerer må vi se an etter hvert. I juletiden er det kanskje naturlig å holde begge avdelingene åpne. Vi prøver oss fram, sier hun og smiler.

Lund Ohrvik understreker at hun synes de gamle lokalene også er veldig fine.

- Mange av kundene er overrasket over at det finnes så mange levende ting der inne. Lokalene er smale, og har som nevnt ikke så mye lys, men folk liker det. Når man åpner døra kommer man inn i en helt annen verden.

- Må stå på

Det nye lokalet er på rundt 30 kvadratmeter, mens de gamle lokalene er på rundt 100. Å drive en 130 kvadratmeter stor blomsterbutikk utenfor en kjede, ser ikke Lund Ohrvik på som noe problem.

- Vi har blant annet fokus på god innpakking og spesielle bestillinger. Vi kommer hjem til folk og har workshops i butikken. Jeg ser på konkurransen fra andre som en måte å gjøre det enda bedre på selv, sier hun, og legger til;

- Vi må stå på hver dag - hvis ikke går noen andre forbi.

Lund Ohrvik er forberedt på å stå på videre, og gleder seg til hun kan ønske velkommen også på andre siden av gata på Nedre Bakklandet.