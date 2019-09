Trond-Erik (38) har realisert drømmen han hadde som 16-åring

Husvæg var sammen med Bjarne Bergsager, Marius Hansen og kompani om å bygge opp Session til å bli en landsdekkende kjede.

Men de siste årene har dreid seg utelukkende om hvite topper og premium pudder-planker!

Her i Trondheim er det i dag en egen Session-butikk på Rosten, og Boardshop på både Fossegrenda og i Kongens gate fører Vimana-merket.

Den store drømmen

Fra første tråkk på rullebrett og første korsbånd som røk i en fjellside har livet til Husvæg dreid seg om brettsport.

– Drømmen fra jeg var 16 var at jeg skulle starte en snowboard-butikk, og da jeg var 19 år og elektrikerlærling ble jeg spurt om å bli deleier i Session-butikken i Sandnes. Jeg trodde først det var ment på kødd, men så brukte jeg de femti tusen kronene jeg hadde lånt for å kjøpe bil til å bli medeier i sjappa.

– Så du var både elektro-lærling og brett-pusher?

– Ja, jeg åpnet butikken klokken halv tre hver dag etter jeg var ferdig på lærling-jobben. Og så hadde vi åpent til... eh... det ikke var flere kunder for kvelden.

Session-butikken i Sandnes fikk etter hvert finere føre. Snart var Husvæg ferdig utdannet elektriker og la fra seg kablene på dagen. Så ble han kjedesjef i den norske skateboard-giganten.

– Jeg hadde en ekstra hårete drøm, og det var å lansere et eget snowboard-merke. Og etter at jeg hadde jobbet i Session i 13 år så hadde jeg sykt lyst til å gjøre dette.

– No hard feelings fra Session over at du hoppet av teamet for å kjøre fristil med eget brand?

– Absolutt ikke. Full backing. Jeg har mye å takke Session for.

Med litt hjelp fra våre venner...

Ideen hadde han ruget på lenge. Konseptet var ganske klart. Å gjøre et DIY-brand var et kjent territorium.

– Brettsport er nesten det eneste jeg kan. Da jeg startet Vimana, hadde jeg klare tanker om hvem jeg ville samarbeide med fra fabrikker til designere og teamkjørere, forteller Husvæg.

Førstemann på listen var den lokale varianten Fredrik Austbø.

– Fredrik ble den første teamkjøreren for Vimana. Han har en heltestatus innenfor skate og snowboard i hele verden og er en kjempefin fyr.

Fredrik Austbø representin’:

Nestemann ut ble den finske OL-medaljøren/Big Air-vinneren Markku Koski. Og stallen blir stadig større.

– Jeg har også signet med verdens beste kvinnelige kjører (Enni Rukajärvi, red.anm). Hele teamet er med på utformingen av brettene.

Det grafiske er det kunstneren Shallow Tree - PJ De Villiens - som står for. Det kan Husvæg takke kjennskap og vennskap for.

– Jeg hadde aaaaldri hatt råd til å bestille design fra ham om vi ikke kjente hverandre fra før, smiler Husvæg.

Klar for sesong 5 av the Vimana show

Da Vimana begynte å etablere seg, hadde det produkter i 28 butikker rundt i Europa.

I år har antallet steget til over 100 fordelt på 17 nasjoner. Men å bli en «sell out» er lite aktuelt for den idealistiske gründeren.

– Jeg takker nei til samarbeid med store kjeder. Skal du selge premium utstyr, så må det gå via butikker og folk som har et lidenskapelig forhold til det. Vi passer ikke inn ved siden av jaktutstyret uansett, ler Husvæg.

Til neste sesong utvider Vimana med et sub-brand som blir et fristil pudderbrett i tillegg til den ordinære kolleksjonen. I tillegg lanseres det en utvidet kleskolleksjon.

– Vi produserer bare brett som jeg selv kan stå inne for, og de skal selges for en overkommelig pris. Det er de samme materialene i våre brett som de du ser i OL og X-games, forteller gründeren.

Lidenskap og/eller galskap

For en ekte snowboarder er det ikke poengsummer og de store kronene som gjelder. Det er brettkulturen, kreativiteten og livsstilen som omkranser det hele.

Vimana-ufo’en:

– Jeg er selv «onkel reisende Mac» fra januar til mars hvert år. Det første jeg tenker på hver dag er snowboard. Det er kanskje en galskap, men...

Vimana-navnet kommer opprinnelig fra hinduistiske fortellinger om flyvende palass, kledelig gjengitt i den vestlige ufo’en i merkets logo.

– Er snowboard rett og slett litt spirituelt?

– Ja, uten at det høres helt corny ut, avslutter Husvæg.