Denne gjengen skal lede P3aksjonen i Trondheim

I år er det Ronny Brede Aase, Markus Neby, Adelina Ibishi og Tete Lidbom som skal styre showet på Solsiden i Trondheim fra 16. - 20. oktober. Det skriver p3.no.

Sammen med tre gjesteprogramledere, skal de kaste seg ut i en rekke utfordringer i løpet av 100 timer med direktesendt radio. Årets innsamling går til CARE Norge og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Gammel traver

Brede Aase har vært med i P3aksjonen hvert eneste år siden oppstarten. I løpet av ti år har han blant annet posert i bikini, deltatt i oljebryting og gått ut i ferie med extension.

I år frykter han å måtte kle seg i nok et ydmykende kostyme - som han og forloveden Tuva Fellman har måttet gjøre tidligere år.

- Et av de jævligste øyeblikkene var da Tuva og jeg måtte farge håret sort og kle oss i goth-stil. Det var helt utrolig pinlig, men de andre programlederne fikk seg i hvert fall en god latter, sier han til P3.

Testet grenser

Adelina Ibishi, kjent fra blant annet Norske tilstander på P3, debuterte i P3aksjonen i 2018. Da ble hun forvandlet til Donald Trump, og har nylig ristet av seg fjorårets aksjon.

- Jeg er fortsatt støl etter halvmaraton, og har nettopp fått tilbake min naturlige hårfarge. Så da har jeg vel et par gode uker der jeg faktisk ser ut som meg selv før det hele starter igjen, sier hun til p3.no.

Abishi var imidlertid ikke den eneste som fikk grensene testet under fjorårets aksjon. Neby måtte spise en is laget av urin, og fikk både nese, bryn og brystvorte piercet på direkten.

- Planen er å møte opp og ta det som det kommer, men smerte er det jeg gruer meg aller mest til. Heldigvis skal også alle de andre få gjennomgå skikkelig. Det fortjener de, sier han.

Årets nykommer

Årets nykommer blant programlederne er Tete Lidbom. Han er kjent fra både Heia Fotball og Norske tilstander.

- Jeg har stort sett levd hele livet uten noen planer, og det tenker jeg å fortsette med. Jeg skal ta utfordringene med et smil. Det verste som kan skje er at jeg blir forbanna, sier han.

I fjor satte P3aksjonen ny innsamlingsrekord, med et beløp på 7 841 986 kroner. Det er ifølge P3 over halvannen million mer enn i 2017.