I november skal Josh krysse Atlanterhavet på sykkel

– Jeg kunne gjort det enkelt for meg selv og bare vært med på en ordinær seilas, men det hadde blitt for kjedelig, sier Josh Stinton (38).

I april fullførte norskamerikaneren en 22 dager lang håndsykkeltur gjennom Japan. Tidligere har han gått Vasaloppet i Sverige (90 kilometer) uten å ha prøvd ski. Han lærte seg å bruke enhjulssykkel til en downhill-konkurranse i Spania, og har vært med på verdens tøffeste terrengsykkelløp i Finnmark.

Nå tar han fatt på en ny utfordring: Å krysse Atlanterhavet på sykkel.

– Jeg har lagt inn en del styrkeøkter, løpeturer og timer på ergometersykkel. Jeg føler meg fit, men er det nok? Det vet jeg ikke, sier han og ler.

Sykling på sjøen

Reisen er lang. Hele 2700 nautiske mil, som tilsvarer 5000 kilometer. Men hvordan kan man egentlig sykle på havet?

– Sykkelen monteres på toppen av en yacht som skal være med i verdens største yacht-race. Det er ikke slik at jeg tråkker en 126 fot stor båt framover, men målet mitt er å sykle litt lenger enn det båten seiler hver eneste dag. Når vi kommer fram, har jeg syklet like langt som båten har seilt, og dermed krysset Atlanterhavet på sykkel, forklarer Stinton.

Reisen blir ikke bare lang og tung, men også utfordrende. Båten kommer til å krenge og slå i bølgene, samtidig må Stinton tilbakelegge nærmere 300 kilometer på sykkelsetet daglig. Derfor er han nå i kontakt med noen ingeniører som forhåpentligvis kan være behjelpelige med å stabilisere sykkelen på dekk.

Det trengs! Sjekk ut denne videoen fra mannskapet om bord på yachten som Stinton skal seile med. Sykkelforholdene er kanskje ikke optimale...?

Hjelper barn i Mexico

Gjennom alle utfordringene Stinton har tatt fatt på, har norskamerikaneren frontet mindre veldedighetsorganisasjoner. Dette gjør han slik at arbeidet og budskapet organisasjonene står for kommer fram i rampelyset.

Sykkelturen over Atlanterhavet gjør han til inntekt for Los Cabos Children Foundation.

– Dette er en organisasjon som hjelper familier i Mexico som ikke har tilgang til helsehjelp. Spesielt barn som enten er kreftsyke eller har funksjonshemminger, sier Stinton.

Valget falt på den meksikanske organisasjonen etter at Stinton hadde snakket på en konferanse i landet tidligere i år. Der dukket også ideen til sykkelturen opp.

– Jeg har studert og bodd i Mexico. Jeg kjenner flere familier der, så jeg føler at dette er veldig riktig for meg å gjøre, sier han.

– Kunne ikke si nei

38-åringen kommer opprinnelig fra Colorado i USA, men har norske forfedre fra Haugalandet som utvandret til Amerika. I 2017 kom han til Rogaland for første gang, og likte det så godt at han flyttet til Stavanger to måneder etter.

Startskuddet for seilasen, eller sykkelturen om du vil, går fra Gran Canaria den 24. november. Tre ukers blodslit senere er Stinton forhåpentligvis er framme på Saint Lucia i Karibien.

– Da jeg var ferdig med håndsykkelturen gjennom Japan, sa jeg at det skulle bli en stund til neste utfordring. Men da jeg fikk muligheten til å være med på dette, og bidra til en så god sak, kunne jeg ikke si nei, sier Stinton.