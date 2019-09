Ny butikk åpnet i Midtbyen: - Den første i Trondheim

Det sier daglig leder ved Day Birger et Mikkelsen Trondheim, Gabrielle Lind. Fredag 13. september kunne hun ønske velkommen til den nyåpnede butikken som holder til i Olav Tryggvasons Gate 13 - i de gamle lokalene til Stückrath.

Den siste tiden er lokalene pusset opp.

- Du finner merket i andre butikker i byen, men selve butikken har aldri vært i Trondheim før. Dette er den første, sier Lind.

Ikke redd for konkurranse

Klærne i butikken er for damer og av merkene «Day et» og «Second Day».

- «Day et» er etnisk inspirert og kjent for sine print, mens «Second Day» er litt renere i uttrykket. I butikken har vi alt fra penklær til fritidsklær for damer, forklarer Lind.

Kun et steinkast unna ligger blant annet Carma, som har de samme merkene. Lind er imidlertid ikke bekymret for konkurranse.

- At klærne finnes i flere butikker, styrker kun merket. Jeg håper vi tilføyer noe, sier Lind, som tidligere har jobbet 14 år i Kleins.

De to siste årene har hun vært butikksjef på G-Sport på Trondheim Torg.

- Vi hadde gode økninger i butikken og jeg er veldig glad for at jeg fikk jobbe innenfor sportsbransjen i to år. Jeg merket imidlertid at jeg savnet fashion. Da jeg fikk tilbud om å være med å bygge opp en Day Birger et Mikkelsen-butikk i Trondheim, kunne jeg ikke takke nei.

Lind ble kontaktet av et bemanningsbyrå i Oslo, og deretter satt i kontakt med Petter Gedde som har agenturet i Norge.

Har troa på Midtbyen

Videre peker den daglige lederen på at flere har valgt å legge ned sine butikker i Midtbyen, for å satse på butikkdrift i et av kjøpesentrene utenfor bykjernen.

- Det er veldig trist at det har blitt sånn. Vi har fortsatt troa på Midtbyen. Trondheim blir ikke spennende for verken oss eller turister om det kun skal være senterbutikker utenfor byen, sier hun, og legger til;

- Samtidig ser vi at stadig nye butikker åpner opp i Midtbyen. Jeg håper og tror at vi kan være med på å trekke flere kunder inn til sentrum.

Responsen på butikken fra kundene har hittil vært god ifølge Lind.

- De er glade for at Day Birger et Mikkelsen har kommet til Trondheim og synes lokalene er både fine og annerledes, forklarer hun, og legger til at de allerede har planer om å åpne opp flere.

- Målet på sikt er at dette ikke skal være den eneste Day et Birger Mikkelsen-butikken i Trondheim.