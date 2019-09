Europris allerede i gang med julehandelen: - Du bruker opp jula før den kommer, sier kunde

For mange av oss virker det som julehandelen starter tidligere for hvert år som går. I fjor var Europris på plass med julepynt allerede 15. august, mens mange fremdeles var ute i sommerferie. Årets julehandel kan sånn sett regnes som sein. Vi måtte vente helt til forrige fredag før startskuddet gikk.

Europris har nå rullet ut både pepperkaker og julestrømper med godteri over hele landet. På butikken i Støperigata i Stavanger møtte vi butikksjef Lise Andersen.

– Det er ikke akkurat julehandel, men bare julesnop, sier hun.

– Men det er vel fremdeles veldig tidlig for juleprodukter dette her?

– Godteriet synes jeg er greit. Jeg synes kanskje vi kunne venta til oktober, men når det kommer så er det lenge siden sist, og folk blir glade. Vi har allerede solgt en del. Avgjørelsen om å starte med salget nå, den er tatt sentralt, sier Andersen.

– Det tar ikke litt av julestemninga når folk blir utsatt for dette så tidlig?

– Jeg er veldig tydelig på at vi ikke starter med jul for resten av butikken, før i oktober. Det blir nok i slutten av uke 41, og det vanlige julegodteriet kommer ikke i butikken før etter Halloween. Da er det en del som går i gang med julehandelen. Du kan alltids gjøre noen kupp ved å være tidlig ute, på gamle varer.

Bruker opp julestemninga

– Menneskeskapte klimaendringer har vært den store snakkisen i det siste, og mye av julepynten er ting som forsvinner ut med juletreet. Hva tenker du rundt butikkens rolle i dette?

– Hvis du kjøper et plasttre, så skal det jo vare flere år. Du trenger ikke kaste det du har fra før. Jeg er selv veldig glad i jul, så det blir riktig nok alltid noe nytt. Du tar det du har, så fyller du på. Gjenbruk er selvsagt viktig, så kan du heller pynte med litt mer for hver gang, sier Andersen.

Blant reolene, i nærheten av stativet med pepperkaker, står Jane Meling og Signe Lise Aasland. De mener butikken burde ventet noen måneder.

– Jeg synes jo dette er alt for tidlig. Du bruker opp jula før den kommer, i grunn, seier Meling.

– Det hadde holdt med desember. 1. desember, mener Aasland, og Meling er enig.

– Noen elsker jula og kan ikke starte tidlig nok

Administrerende direktør i Europris, Pål Wibe, sier at de starter tidlig på grunn av logistikk – og at noen rett og slett elsker jul.

– Vi starter tidlig med å bygge opp julebutikken, for å kunne håndtere volum for de ansatte i butikkene våre. Noen kunder elsker jula, og kan ikke starte tidlig nok med å få en smakebit på jul. Andre syns det er for tidlig, men vi har ikke noen kjøpetvang, sier Wibe.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, mener at saken er annerledes for matvareprodukter enn julenips. Hun forteller at hver enkelt kjede i Norgesgruppen bestemmer når de ruller ut juleproduktene, men at det er vanlig å starte i disse dager med julesjokolade og marsipangris.

– At folk unner seg god mat inn mot jul og andre høytider, er noe vi både verdsetter og applauderer. Det skal en gjøre. Det er ikke noe i veien for å være en bevisst forbruker, og å kjøpe kortreist mat, men mat skal folk ha. Vi har uttalte mål på bærekraft om å redusere sukker, fett og liknende, så kurva skal bli sunnere og sunnere, uansett, sier Søyland.

Selv om det er flere som starter såpass tidlig, syns Meny (under Norgesgruppen) at dette er litt i overkant.

– Vi syns det er tidlig med julegodteri nå. Vi får inn julemarsipan og julekalendere i uke 42, mens andre julevarer kommer i løpet av uke 46, seier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.

Kiwi følger omtrent samme linje som Meny.

– I uke 42 begynner vi så smått med å få inn julemarsipan. Erfaringene våre er at hos mange er dette etterlengta, og at folk setter pris på at vi har dette i butikken rundt da. Etter uke 42 og fram mot jul kommer det jevnt utover flere og flere julevarer, men ikke alt på en gang. Det er altså ikke noe julefokus hos Kiwi så tidlig som nå, sier Nora Mile Helgesen, kommunikasjonsrådgiver for matvarekjeden.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, ler av at Europris går så tidlig i gang.

– Det er tidlig med jul i september. Hos oss finner du derfor ikke noe juleprodukt ennå. Vi som jobber i dagligvare har masse gode produkter fra norske produsenter, både frukt og grønt, så vi har fokuset på det. vi skal nok vente noen uker til før vi feirer jul. Vanligvis følger vi de andre kjedene tett, og vi får jo produktene fra de same leverandørene, sier Kristiansen.