LO-topp slår alarm om deltidsstillinger

Hun påpeker at brøkbruken ikke bare rammer helsearbeidere, som det har vært mye fokus på, men også tusenvis innen handel.

– Det er uhørt at to store næringer tilbyr arbeid det ikke er mulig å leve av. At man i 2019 ikke kan leve av jobben sin, er uverdig, sier Sundnes til VG.

På utkikk etter deltidsjobb i Trondheim? Liv får vanligvis mellom 150 og 200 søknader Rift om deltidsstillinger er ikke noe nytt når høsten er her og studentene har funnet seg til rette i byen. Det har Liv Sneve Tomren fått erfare.

Ferske tall fra en undersøkelse blant 6000 av Handel og Kontors medlemmer i 2018 viser at hele 62 prosent av kvinnene oppgir at de jobber deltid, mens tallet for menn er 32 prosent.

Sundnes mener en viktig årsak til den store forskjellen er at menn i større grad jobber innen mannsdominerte yrker i faghandel, hvor de i stor grad tilbyr heltidsstillinger.

– Det viser både at det går an å få til innen handel, og at det er mennene som får det til. Det bør være et stort tankekors for resten av varehandelen at noen får det til, mens de mer kvinnedominerte delene av handelen preges av deltid. Vi opplever at vi slåss mot vindmøller, sier LO-toppen til avisa.

49 prosent av kvinnene og 53 prosent av mennene i undersøkelsen oppgir at de vil jobbe mer og har tatt kontakt med arbeidsgiver for å øke stillingen sin.