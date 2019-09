Åpner sin andre restaurant i Trondheim på under et halvt år: - Enten er vi fryktelig dumme, eller veldig tøffe

Det er under et halvt år siden det dukket opp nok en ny restaurant på hjørnet i Adressabygget. I løpet av noen få år hadde både Caya og Rot Vin & Brød kastet inn håndkleet, og i mai var det Kōnā som åpnet dørene i samme lokale.

Nå åpner nok en Kōnā-restaurant i Trondheim sentrum, denne gang i Carl Johans gate lokalene der både Sabrura og Kos har vært tidligere.

- Enten er vi fryktelig dumme, eller så er vi veldig tøffe. Eller kanskje begge deler, istemmer Maria Skaalvik, Wibeke Johansen og Svein Skaalvik.

Ambisjoner om lokal kjede

Konseptet er sørøst-asiatisk gatemat, inspirert av restauranter verden over. De forsøker å holde det folkelig, med trender som passer for trøndere.

- Det ser ut som vi har truffet godt med konseptet. Trafikken i restauranten på Solsiden har økt sammenlignet med de tidligere restaurantene, men det er fortsatt en jobb å gjøre. Mange vet nok ikke hvem vi er ennå, sier Svein Skaalvik.

De tre påpeker at Solsiden er en typisk sommerbeliggenhet. Med enda en restaurant i Midtbyen håper de på å fenge gjestene hele året gjennom. Og de har også stor tro på Torget i Trondheim - hvor de også ønsker innpass.

- Det kommer til å bli helt fantastisk på Torget, og perfekt også for oss. Vi har ambisjoner om å bli en lokal kjede, og leter aktivt etter lokale også på Torget.

To kjøkkensjefer, to menyer

Wibeke Johansen forklarer at restauranten på Solsiden har begynt å få stamgjester, og at både familier, unge og voksne kommer for å spise hos Kōnā. I den nye restauranten vil de videreføre bestselgerne, men også ha andre retter på menyen.

- Med to ulike kjøkkensjefer som både samarbeider og kommer med egne innspill, vil vi også ha ulike retter i de to restaurantene. Vi vil ha et levende dynamisk konsept, der vi gjør endringer med tanke på trender og etterspørsel. Interiør og atmosfære vil også være ulikt.

De vil også fortsette satsingen på Kōnā som lunsjsted, selv om det ikke har slått helt an - ennå.

- Det å være et godt lunsjsted er litt tyngre enn å servere middag, og der må vi ta litt av skylda selv. Der har vi mer å gå på! Vi jobber med en god plan i disse dager før vi virkelig satser.

Fredager og lørdager skal de også ha åpent like lenge som andre utesteder i byen, med økt volum på musikken og dempet belysning.





Bamser på nachspiel

Røde store bamser har blitt en slags signatur, et symbol, hos Kōnā-restaurantene. Rett før åpning fredag kveld er det nettopp flere av disse bamsene som skal få flytte inn i Carl Johans gate også.

- De er veldig Instagram-vennlige og barna elsker dem. Vi ser de er populære på nattetid også, noe vi har merket på Solsiden med nattklubb like ved. Det er noen bamser som har blitt med på nachspiel rundt omkring, eller som har dukket opp andre steder på Solsiden. Vi har lagt ut noen etterlysninger, og lover at vi ikke vil bli sinte om noen vil komme tilbake med dem, ler Maria Skaalvik.