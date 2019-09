Lasse (25) var en av dem som møtte opp til Paradise Hotel-audition i Trondheim: - Tar ikke meg selv så høytidelig

En av dem som har lyst til å være med i den 12. sesongen av det populære reality-programmet på TV3, er Lasse Ivan Opsahl (25) fra Trondheim. Han jobber som resepsjonist på Hurtigruta, men tror en deltakelse i Paradise Hotel kan åpne nye muligheter.

- Jeg har lyst til å jobbe med sosiale medier og Paradise Hotel er en fin mulighet å få vise fram personligheten sin på, mener 25-åringen.

Podkast: Singelkrisa pærra-spesial med Mads Island: Er det fortsatt «haters», og bader han i damer? I episode #24 er det 110% pærra-stemning når Marie har med seg Mads Island fra 2015-sesongen av Paradise Hotel. Hva er egentlig status, fire år senere?

Vittig og tøysete

Ifølge seg selv er han både vittig, tøysete og vimsete - alle egenskaper han tror vil være med å skape god TV.

- Definitivt! Jeg tar ikke meg selv så høytidelig, og vet hvilken effekt jeg har på andre mennesker, sier han og gliser.

Han er ikke redd for hvilke konsekvenser en eventuell deltakelse vil få. Ifølge Lasse er det opp til hver enkelt deltaker om de vil bli glemt etter TV-innspillingen eller ikke. Hans tidligere favorittdeltaker er det nok imidlertid ingen som har glemt.

- Isabel Raad! Hun er så søt, artig og kul, sier han om toppbloggeren.

Årsaken til at han velger å melde seg på Paradise Hotel, framfor for eksempel Ex on the Beach, er enkel;

- Det er mer spill, og deltakerne settes mer opp mot hverandre, mener han.

Thea fra «Paradise Hotel»: – Jeg bryr meg ikke så mye om denne C-kjendisstatusen Thea Gudmundsen (21) røyk ut av Paradise Hotel tirsdag i finaleuka. Nå er hun hjemme i Stavanger hvor hun trives best, og snakker ut om oppholdet, framtiden og motivasjonen for å melde seg på.

Søker for tredje gang

Selve spillet er også en av grunnene til at Sander Jonassen (21) fra Trondheim vil være med i reality-programmet.

- Jeg har alltid likt reality, og tror dette kan være en mulighet til å få være med på andre TV-programmer også. Dette er tredje gangen jeg søker, sier Sander, som til daglig jobber som selger.

- Vet foreldrene dine at du melder deg på Paradise Hotel?

- Ja, pappa sier at han skal se på hvis jeg kommer med. Mamma hadde ingen kommentar, sier Sander og ler.

Elise Heimark (20) fra Austvollen har lyst til å være med for å prøve noe nytt.

- Det er nå jeg er ung! Hvem sier nei til to måneder i Mexico? spør Elise, som til daglig jobber på sykehjem.

- Har du tenkt på hvilke konsekvenser en deltakelse kan ha?

- Det kan selvfølgelig være vanskelig med tanke på jobb i ettertid. Samtidig hadde jeg elsket å jobbe med sosiale medier, som mange av de tidligere deltakerne gjør, sier 20-åringen.

Paradise-Tea (20) kjempet i seks år for å få terrorerstatning Som eneste trønder så langt på Paradise Hotel, er Tea Kristine Broholm (20) fra Hitra langt ifra det hun kaller «en typisk deltager».

Må være trygge

Tone Norseth er castingansvarlig i Outcast. Bedriften hadde ansvar for castingen av Paradise Hotel i 2015, og har også i år tatt på seg oppgaven. Hun forteller at de ser etter personer som er trygge på seg selv, vet hvem de er og som de tror tåler trøkket en slik innspilling medfører.

- I tillegg ser vi etter de med klare meninger, holdninger og interesser, forklarer hun.

- Hva er den perfekte Paradise Hotel-deltakeren?

- Det har vi også lurt på! Den ultimate deltakeren er nok en som skaper liv og røre på ett eller annet vis, og som er seg selv helt og holdent, sier hun.

Onsdag ettermiddag var det gruppeintervju som sto for tur for de som møtte opp. Derfra blir noen plukket ut til dybdeintervju. En endelig utvelgelse skjer ifølge Norseth før jul.

- Hittil har vi mange fine søkere. Jeg blir alltid overrasket over hvor mange flotte ungdommer som melder seg på.

En mangeårig drøm

For Glenn Martin Johansen (21) fra Trondheim har Paradise Hotel vært en drøm siden han var 13 år.

- Jeg vil dumme meg ut og ha det artig på TV! Samtidig er dette en mulighet til å få seg nye venner og vise fram hvem man er. Jeg har energi så det synger etter, noe jeg tror vil gjøre seg godt på TV-skjermen, sier Glenn og ler.

- Jeg er en typisk Paradise Hotel-deltaker - nettopp fordi jeg er så livlig, legger han til.

Andreas Haukeland, kanskje bedre kjent som Tix, er hans tidligere favorittdeltaker, mens for Emil Chamara Hofstad (31) fra Trondheim er det Erik Sæther som skiller seg ut i mengden. Emil beskriver seg selv som omtenksom, snill og hjelpsom, og tror dette er gode egenskaper å ha som Paradise Hotel-deltaker.

- I tillegg er jeg artig når jeg drikker, sier han og ler.

- Mange har sagt at jeg må melde meg på, så da var det bare å gripe denne sjansen, legger han til.

Et mulig springbrett

Både Sara Olsen (19) fra Orkanger og Ruben Rønnevig Knutsen (21) fra Oslo håper at en eventuell deltagelse kan være et springbrett videre. Sara jobber i dag som servitør, men har egentlig lyst til å jobbe med musikk.

- Det er artig å prøve noe nytt - derfor vil jeg melde meg på. Dessuten er det en gratis ferietur dersom man blir plukket ut. Jeg har lyst til å drive med musikk, og tror ikke en deltakelse i Paradise Hotel skaper hindringer for det, sier 19-åringen, som var en av kun tre jenter som møtte opp til audition.

Ruben på sin side studerer drama og teater, og melder seg i år på Paradise Hotel for å få revansje fra fjorårets castingrunder.

- I fjor kom jeg til siste intervjurunde, men klarte ikke helt å få fram energien min. Nå er jeg tilbake for å få revansje.

- Hvilke egenskaper har du som gjør seg godt på TV-skjermen?

- Jeg gir faen, er hyggelig og ganske annerledes. Jeg vet at jeg kommer til å vinne hvis jeg får være med, sier Ruben, og legger til med et glimt i øyet;

- Også er jeg veldig ydmyk.