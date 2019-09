Influenser kraftig ut mot Tiktok-ere: - Jeg ble helt sjokkert

Det var imidlertid ingen andre som plukket det opp. Derfor bestemte influenser Ingrid Bergtun fra Stavanger å ta saken i egne hender – eller eget tastatur, om du vil.

Torsdag forrige uke ble leserinnlegget hennes publisert i Aftenposten: Tiktok-kjendiser får barn til å sende penger via livesendinger. Det er ikke greit!

Vet du ikke hva Tiktok er? Her får du en kjapp intro!

Og reaksjonene har vært mange.

– Det er veldig mange som ikke visste om dette og forteller at de synes det er bra at jeg tar det opp. Og så har jeg fått noen meldinger fra sinte Tiktok-ere som ikke synes noe om at jeg kommer her og kritiserer, forteller Bergtun til Byas.

– Ble helt sjokkert

Bergtun er selv aktiv som influenser på Instagram og Youtube, og brukte Tiktok for første gang for noen måneder siden.

– Jeg begynte å poste videoer der og fikk raskt kjempestor rekkevidde. Selv om jeg bare hadde sånn 50 følgere, ble videoen sett av 40 000. Jeg fikk masse følgere fort, og merket at dette var et annerledes publikum enn det jeg er vant til, sier Bergtun.

Ikke bare var følgerne veldig unge – typisk mellom åtte og tolv år –, men de var også veldig engasjerte.

– De kommenterte mye, de stoppa meg på gata, og var bare utrolig skjønne.

Etter å ha vært på Tiktok en stund, oppdaget imidlertid Ingrid noe hun reagerte svært sterkt på: At de store norske Tiktok-erne laget livesendinger hvor de ba om klistremerker.

– Det var veldig mye mas om å få disse klistremerkene, og vedkommende ble så utrolig glad for å få en «panda» eller en «konsert». Jeg skjønte ikke hva det gikk i, og måtte google det.

Og Ingrid ble rasende da hun fant svaret:

– Da skjønte jeg at det var ekte penger det var snakk om. Klistremerkene koster fra 1 til 500 kroner. Jeg ble helt sjokkert – og sint!

Bør være regler

På den ene livesendingen Ingrid fulgte med på, fikk Tiktok-eren klistremerker verdt over 1000 kroner i løpet av fem minutter. Tilbake fikk de en shoutout (at vedkommende sier navnet i løpet av sendingen) eller at Tiktok-eren fulgte dem tilbake på sosiale medier.

– Det var helt sykt. Jeg synes i utgangspunktet det er greit å ta betalt for innhold du skaper, men ikke i de rammene som det er snakk om på Tiktok. Jeg synes det er en veldig kul app, men å tigge penger fra barn er ikke greit!

– Når livesendingen er borte, blir det heller ikke lagret noe sted. Så det er veldig skjult, med mindre du følger med.

– Jeg ventet egentlig bare på at noen skulle ta tak i dette, men da det ikke skjedde, så tenkte jeg «nå må jeg si ifra», sier Bergtun.

Målet hennes med leserinnlegget er ikke å henge ut Tiktok-ere, men å gjøre folk mer bevisste.

– Jeg vil at folk skal vite om at det skjer, og at det blir en debatt rundt praksisen. Og at Tiktok skal vite at folk følger med.

Forbrukertilsynet: – På kartleggingsstadiet

Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet har ansvar for markedsføring rettet mot barn og unge og markedsføring i sosiale medier.

Hun forteller at Forbrukertilsynet følger med på praksisen med livesendinger på Tiktok.

– Vi har sett det og notert oss problemstillingen, og er foreløpig på kartleggingsstadiet, sier Skjelboestad til Byas.

Siden det handler om direkte kjøpsoppfordring rettet mot barn og unge, kan det være snakk om urimelig handelspraksis mot en ung målgruppe, forteller hun.

– Dette er et nytt område for oss. Markedsføringsloven gjelder for all reklame i alle medier. Når det kommer nye kanaler er altså loven den samme, men hvordan den anvendes kan variere, legger hun til.

Avdelingsdirektøren benytter anledningen til å anbefale alle foreldre om å være mer obs:

– For det første må de passe på betalingskortene sine, og passe på hva de legger inn av betalingsmidler på nettbrett og telefoner. Det er viktig at foreldre følger med på hva ungene driver med på sosiale medier.